Polizei sucht Zeugen

Bad Godesberg. Die Polizei bittet um Hinweise in einem mutmaßlichen Fall von Fahrerflucht. Eine Zwölfjährige soll am Mittwoch auf ihrem Fahrrad bei dem Versuch einer Straßenüberquerung an der Burgstraße in Bornheim angefahren worden sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.04.2019

Am Mittwoch soll in Bornheim eine Autofahrerin mit einem schwarzen Kleinwagen eine Zwölfjährige auf einem Fahrrad angefahren und dann Fahrerflucht begangen haben. Die Schülerin kam gegen 16 Uhr aus der Burgstraße, kreuzte die Wallraffstraße und wollte zur Goethestraße weiterfahren.

Kurz bevor sie die andere Straßenseite erreichte, soll das schwarze Auto mit roter Aufschrift laut Polizeibericht ihr Hinterrad erfasst haben. Die 70-jährige Fahrzeugführerin mit kräftiger Statur und kurzen, ebenfalls roten Haaren sei nur kurz ausgestiegen, habe jedoch nicht alle Pflichten als Unfallbeteiligte erfüllt.

Das Mädchen kam mit leichten Verletzungen davon. Gerade bei Unfällen mit Minderjährigen warnt die Polizei aber regelmäßig davor, dass Kinder eventuelle gesundheitliche Folge nicht richtig einschätzen können. Die Polizei nimmt Hinweise zur Fahrerflucht unter 0228/150 entgegen.