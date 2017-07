Waldorfer Schützenfest

Bornheim-Waldorf. Harald Josef Balduin holt sich in Waldorf zum dritten Mal den Titel. Obendrein wurde seine Frau Christel Schützenliesel.

Von Sonja Weber, 13.07.2017

„Kommt mir irgendwie bekannt vor“, scherzte Harald Josef Balduin, als der Präses der Sankt-Hubertus-Schützenbruderschaft Waldorf ihm am Montagabend die schwere Schützenkette um den Hals legte.

In der Tat ist der neue Schützenkönig das Gewicht der Kette gewohnt – denn nach 2005 und 2011 hängt das traditionsträchtige Schmuckstück nun zum dritten Mal um seinen Hals.

Wie es das Regelwerk des Vereins vorsieht, regieren der 53-jährige und seine Ehefrau Christel (51) deshalb nun als Kaiserpaar – und sind dabei in guter Gesellschaft. Vor ihnen wurde diese Ehre in den vergangenen Jahren bereits drei Paaren zuteil.

Neben dem Kaisertitel errang Christel Balduin aber auch noch einen „eigenen“ Sieg: Im 117. Schuss hatte sie mit der Donnerbüchse den Vogel abgeschossen und darf sich nunmehr Schützenliesel nennen. Ihr Ehemann hatte den Schützenvogel mit dem 97. Schuss erledigt und damit seine Mitkonkurrent Hans Willi Schiefebahn und Renate Pütz hinter sich gelassen.

„Dadurch, dass wir keine Jugendabteilung mehr haben, waren die beiden Schießwettbewerbe bei unserem diesjährigen Schützenfest leider die einzigen“, berichtete Renate Pütz. Denn wie so viele Vereine plagen auch die Waldorfer Nachwuchssorgen. „Wir haben derzeit noch 24 aktive Mitglieder“, so Pütz.

Bereits am Sonntagmorgen hatte das Schützenfest mit einer heiligen Messe in der Pfarrkirche Sankt Michael begonnen. Am Samstag wurden auswärtige Bruderschaften und Ortsvereine auf dem Schützenplatz zu einem Festmarsch empfangen. Zudem begannen die Schießwettbewerbe, und das Pokalschießen der Ortsvereine stand an.

Am Sonntag endete das dreitägige Fest mit der Krönung der neuen Majestäten.