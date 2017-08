Neubaugebiet Kardorf

Bornheim-Kardorf. Von der Schwadorfer Dachwohnung ins Kardorfer Doppelhaus: Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler und Ortsvorsteher Herbert Gatz begrüßen Daniela Funck als 2000. Einwohnerin des Ortes.

Von Stefan Hermes, 27.08.2017

Als Daniela Funck (38) bei der Anmeldung auf dem Einwohnermeldeamt der Stadt Bornheim mit „Herzlichen Glückwunsch! Sie sind die 2000. Bürgerin Kardorfs!“ überrascht wurde, sah sie sich erst einmal um. „Ich dachte, das kann nur ‚Vorsicht Kamera‘ sein“, erinnert sie sich an den Moment, der nun zur offiziellen Gratulation durch Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler und Ortsvorsteher Herbert Gatz führte.

Das Willkommenskomitee verstärkten der Ortsausschussvorsitzende Josef Bachem, Heiko Bartelt, Prokurist der Montana Wohnungsbau GmbH sowie Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger Wilfried Henseler, der „einzige echte Kardorfer in der Runde“, wie er meinte. Vor drei Wochen ist die selbstständige Kauffrau mit ihrem Mann Dirk (37) und Tochter Davina (2) aus Brühl-Schwadorf in das Kardorfer Neubaugebiet „Blumengarten“ gezogen.

Ihre Eltern Marlene und Hans Josef Hansen hatten Anfang 2016 in einer Anzeige das gerade bezugsfertig gewordene Doppelhaus an der Blumenstraße entdeckt und richtigerweise angenommen, dass es genau das ist, was das Paar suchte, um aus der zu klein gewordenen Dachwohnung in Schwadorf auszuziehen. Jetzt freut sich auch Dirk Funcks Sohn Lucio (6) über den frisch mit Rollrasen belegten Garten, der sich hervorragend zum Fußballspielen eignet. Alle zwei Wochen kommt er aus Essen, um mit seinem Vater, Davina und Daniela Funck das Wochenende zu verbringen.