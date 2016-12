24.12.2016 BORNHEIM/RHEINBACH. Friedliche, fröhliche, gesegnete Weihnachtstage - ist das nicht realitätsfern in dieser alles andere als friedlichen Zeit? Nein - jetzt erst recht müssen die Christen an der Friedensbotschaft des Mannes aus Nazareth festhalten. Dieser Tenor zieht sich durch die Weihnachtsgrüße des evangelischen Pfarrers Ingo Siewert und des katholischen Geistlichen Bernhard Dobelke.

Ingo Siewert , Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Hersel, schreibt:

"Mitten in einer unsicheren Weltlage feiern wir das Weihnachtsfest 2016. In Syrien tobt weiterhin der Krieg, der Konflikt in der Ukraine schwelt, Terror in der Türkei und in Ägypten, in Afghanistan und im Irak. Unsicherheit in der westlichen Welt: Brexit, Regierungskrise in Italien, Präsidentenwechsel in den USA. Dazu die Unzufriedenheit im eigenen Land: Die Entscheidungen der Politik verstehen viele Menschen nicht. Manche fühlen sich fremd im eigenen Land. Menschen aus anderen Kulturen machen den eigenen Identitätsverlust deutlich.

Kann man da das Fest der Liebe Gottes feiern? Kann man da von 'Frieden auf Erden' sprechen? Kann man da singen „Stille Nacht, heilige Nacht“? Als der Prophet Jesaja (ca. 600 v.Chr.) lebte, war die Lage nicht besser. Und trotzdem schrieb er: „Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst.“

Schon die ersten Christen deuteten diesen Text auf Jesus. Das Kind in der Krippe von Bethlehem ist dieses Kind. Es ist der Wunder-Rat, es ist der Friede-Fürst. Ein Ignorieren der Realität? – Keineswegs. Jedes neugeborene Kind verändert uns. Der Anblick eines neuen Erdenbürgers öffnet unsere guten Seiten: Wir beugen uns zu ihm hinab. Wir lächeln es an, wir helfen ihm. Ja, wir können das. Wir können so sein, wie Gott sich das Miteinander der Menschen vorstellt. Mit einem Kind lockt Gott unsere Liebe. Es gibt die Hoffnung auf eine bessere Welt."

Bernhard Dobelke , leitender Pfarrer Kirchengemeinde St. Martin in Rheinbach, schreibt:

"'Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade!' Liebe Leserinnen und Leser, wahrscheinlich kennen Sie alle diese Worte aus der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium. Damit loben die Engel Gott vor den Hirten, nachdem sie das Geheimnis der heiligen Nacht, die Geburt des Sohnes Gottes, Jesus Christus, verkündet haben. Seit den Anfängen des christlichen Glaubens haben die Menschen eine Vorhersage, eine Prophezeiung aus dem Buch des Propheten Jesaja auf Christus bezogen. Darin ist von der Geburt eines Kindes die Rede, das unter anderem 'Fürst des Friedens' genannt wird.

Dies alles bringt uns Christen dazu, uns bis heute 'friedliche Weihnachten' zu wünschen und das Weihnachtsfest ein 'Fest des Friedens' zu nennen. Leider ist unsere Zeit, gerade in diesen Tagen, alles andere als friedlich.

Seit Jahren kämpfen die Bürger von Syrien gegen ihre Regierung. Immer mehr sind wir auch in Deutschland vom Terror einiger Wirrköpfe bedroht, die meinen, im Namen ihrer Religion Gewalt ausüben zu müssen. Der Anfang dieser Woche hat uns das wieder schmerzlich vor Augen geführt.

Gerade weil unsere Welt so unfriedlich ist, müssen wir Christen an der Botschaft von Weihnachten festhalten. Diese Botschaft verkündet Frieden für alle Menschen. Mit Christus ist der Friede Gottes, der alles Denken der Menschen übersteigt, in dieser Welt angebrochen. Überall, wo Menschen diese Nacht und die kommenden Tage als Fest des Friedens feiern, da wird dieser Friede Wirklichkeit als ein Zeichen gegen allen von Menschen gemachten Unfrieden. Ich wünsche Ihnen allen, Ihren Familien und allen Menschen, die Ihnen wichtig sind, friedliche, fröhliche und gesegnete Weihnachtstage. Möge die frohe Botschaft der Geburt eines Kindes auch Sie erfüllen und Ihnen Frieden bringen."