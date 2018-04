Einstimmige Wahl auf Versammlung

Bornheim. Das Bornheimer Kulturforum hat einen neuen Vorstand gewählt. Zum Programm, das sich das Team vorgenommen hat, gehört unter anderem wieder der Abend "Jazz und Wein".

Bürgermeister Wolfgang Henseler ist nun auch Vorsitzender des Bornheimer Kulturforums. Bei der Mitgliederversammlung votierten die Anwesenden einstimmig für ihn.

Der Vorstand um den bisherigen Vorsitzenden Heinrich Hönig blickt auf ein sehr erfolgreiches 2017 zurück. Gleich sieben Veranstaltungen hat das Kulturforum im vergangenen Jahr durchgeführt, zwei davon in Kooperation mit anderen Partnern. Alle Termine wurden gut angenommen.

Herausragend waren die beiden ausverkauften Konzerte mit Ela in der Domäne Walberberg, der Traditionsabend „Jazz und Wein“ in der Europaschule mit dem Bornheimer Musiker Michael Kuhl und vor allem die beiden Lesungen innerhalb des Böll-Jahres in der Heinrich-Böll-Schule in Merten. Hier konnte das Kulturforum die bekannten Schauspieler Günter Lamprecht und Claudia Amm zur Lesung aus dem Roman „Der Engel schwieg“ gewinnen. Die erste Veranstaltung in diesem Jahr war bereits ein voller Erfolg. Die Journalistin und Schriftstellerin Christine Westermann las aus ihrem Buch „Manchmal ist es federleicht“.

Auch der St. Michael-Chor tritt auf

Derzeit sind für 2018 noch zwei Projekte fest eingeplant: Am 29. September findet ein Konzert des St. Michael-Chors im Forum des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums statt. Begleitet wird der Chor von einer eigens zusammengestellten Formation Bornheimer Musiker. Das Konzert steht unter dem Motto „ I like Rhythm“. Hinzu kommt am 26. Oktober „Jazz und Wein“ in der Aula der Europaschule an der Goethestraße.

Heinrich Hönig, der bisherige Vorsitzende, kandidierte aus persönlichen Gründen nicht erneut. Der stellvertretende Vorsitzende Gerhard-Josef Brühl dankte ihm mit sehr persönlichen Worten für die von ihm über vier Jahre geleistete erfolgreiche Arbeit, begleitet von großem Applaus der Mitglieder. Bürgermeister Wolfgang Henseler, der fast von Beginn an Mitglied des Bornheimer Kulturforums ist und dessen Weg mit begleitet hat, wurde der Mitgliederversammlung vom bisherigen Vorstand als neuer Vorsitzender vorgeschlagen.

Zweiter Vorsitzender ist Gerhard-Josef Brühl, Schatzmeister Bernd Weber, Geschäftsführer Willi Over und Beisitzer Uli Boos. Zu Kassenprüfern wurden Ulrich Rehbann sowie Frank Schmantek bestimmt. Heinrich Hönig wird – soweit seine Zeit das zulässt – den Vorstand weiter mit Rat und Tat unterstützen.