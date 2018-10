Marode Straße

BORNHEIM/SWISTTAL. 3,5 Millionen sollten in die Sanierung der L182 gesteckt werden. Doch laut Breniger Ortsvorsteher Hanft soll das Geld für andere Projekte benötigt werden.

Die Sanierung der L 182 zwischen Bornheim-Brenig und Swisttal-Heimerzheim soll erneut verschoben werden. Das hat der Breniger Ortsvorsteher Wilfried Hanft nach eigenen Angaben „aus Kreisen der mit der Angelegenheit befassten Gremien“ erfahren. Seine Quelle wollte Hanft allerdings nicht nennen. Nach seinen Informationen soll das 3,5-Millionen-Projekt nun doch nicht im Jahr 2019 verwirklicht werden. Das Geld werde für andere Projekte benötigt.

Hanft: „Ich mache mir große Sorgen, was den maroden Zustand dieser Straße betrifft und den dort stattfindenden umfangreichen Ausweichverkehr. Dies führt nach meiner Beobachtung zu einer besonderen Gefährlichkeit und Unfallträchtigkeit dieser Strecke.“

Der Ortsvorsteher fordert jetzt eine konzertierte Aktion aller politisch Verantwortlichen, um den Ausbau wie vorgesehen im kommenden Jahr doch noch zu ermöglichen. Hanft bringt in diesem Zusammenhang auch den Aspekt eines begleitenden Radwegs erneut in die Diskussion ein, der in seinen Augen eine zwingende Notwendigkeit darstellt. Auch der Zustand der Verlängerung der L 182 in Richtung Wesseling ab Hellenkreuz (L 192) stelle ein Problem dar. Auch auf diesem Abschnitt bestehe wegen der schlechten Fahrbahn akuter Handlungsbedarf.

Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler weiß, dass die L 182 „mit großer Wahrscheinlichkeit“ 2019 nicht saniert wird. Dabei komme es dort häufig zu gefährlichen Situationen, wenn etwa Lkw auf die ausgefransten Fahrbahnränder gerieten und sich aufschaukelten. Am Montag, 29. Oktober, befasst sich die Verkehrskommission des Regionalrates mit dem Thema. Beim Landesbetrieb Straßen NRW in Euskirchen konnte am Freitag niemand zu dem Thema Auskunft geben.