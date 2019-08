Ex-Mitglied der "Drei Colonias"

Willi Wilden wurde am 6. September 1949 in Wiesemscheid bei Adenau geboren. Der 69-Jährige lebt mit seiner Frau Petra in Merten. Als Künstler steht er seit über einem halben Jahrhundert auf der Bühne. Seine ersten Auftritte im Kölner Karneval hatte er als „Troubadour us em Vürjebirch“.

Dann sorgte er mit dem Duo „Die Zwei us em Vürjebirch“ für Stimmung. 1996 gewann Wilden mit dem Lied „Wenn dä Schumi Jummi jit“ die Närrische Hitparade. Schließlich stieg er als einer der „Drei Colonias“ zu einer bekannten Persönlichkeit des Karnevals auf.

Zu den Hits der Kölner Kultband gehören „Fiesta in d'r Kölnarena“ und „Auf der Albatros“. Gemeinsam trat die Formation 15 Jahre lang im Karneval und auf Kreuzfahrtschiffen auf. 30 000 Kilometer hat Wilden auf Kreuzfahrtschiffen zurückgelegt. Aus seiner Feder stammen mehr als 200 Lieder. Heute ist Wilden wieder in heimischen Gefilden unterwegs – mit vielen neuen Ideen. Neben Benefizveranstaltungen gehört auch sein Engagement als Reitlehrer für Kinder und Jugendliche fest zum Alltag des dreifachen Großvaters. Gut 50 Mädchen und Jungen hat er eine Reitausbildung auf eigene Kosten ermöglicht. Er ist Oberleutnant im Reiterkorps der Altstädter Köln und als solcher sogar schon im Kölner Rosenmontagszug mitgeritten.

2016 hat Willi Wilden sein 50-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht.