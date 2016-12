Einzelhandel Bornheim

28.12.2016 Bornheim. Am ersten verkaufsoffenen Tag nach Weihnachten ist es in den Geschäften an der Königstraße eher ruhig. Umgetauscht wird nur wenig.

Viel ist nicht los auf der Bornheimer Königstraße. Nur ein paar Fußgänger sind am Dienstag unterwegs. „Heute ist es ein verschlafenes Städtchen“, sagt Angelika Morell, Inhaberin der „Bornheimer Bücherstube“. Gutscheine habe sie in der Weihnachtszeit zwar viele verkauft, eingelöst wurden davon aber bisher noch keine. „Die Leute kommen meist erst im neuen Jahr“, so Morell. „Manche finden den Gutschein auch erst nach ein, zwei Jahren wieder. Aber wir lösen ihn dann immer noch ein – solange keine Deutsche Mark mehr draufsteht“, scherzt die 66-Jährige.

Den meisten Ladenbetreibern in der Bornheimer Innenstadt geht es ähnlich: Das Geschäft ist am ersten verkaufsoffenen Tag nach den Weihnachtsfeiertagen sehr ruhig. „Aber das gibt einem auch mal ein bisschen Luft zum Durchatmen“, sagt Heike Fuß (39)vom Feinkostgeschäft „Genussvoll leben“. Gutscheine wurden bei ihr bisher noch keine eingelöst. „In diesem Jahr habe ich aber auch nicht so viele davon verkauft wie sonst. Die Leute haben die Geschenke lieber direkt selbst ausgewählt.“

Olga Justus aus Heimerzheim hat trotzdem gerne auf Gutscheine als Weihnachtsgeschenke zurückgegriffen. „Ich habe mehrere für Parfümerien verschenkt“, so die 27-Jährige. Selbst bekommen habe sie aber keine. Von ihren Geschenken will sie nichts umtauschen. „Und ich hoffe auch, dass nichts von den Dingen die ich verschenkt habe, umgetauscht wird.“

Im Damenmodegeschäft „Bärenstark“ gab es bisher noch keine Umtäusche. „Falls Kunden doch mal etwas zurückbringen, liegt es meist daran, dass es nicht passt“, ist die Erfahrung von Inhaberin Anne Maurer. Bisher liefe das Geschäft auch bei ihr noch sehr gemütlich. „Ich denke aber, dass es bis Ende der Woche voller wird.“ Laut Wolfgang Blumenthal (66) vom Modegeschäft Blumenthal sei der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr insgesamt gleich geblieben. „Wir haben einige Gutscheine verkauft. Generell haben wir sehr gut abverkauft. Wir sind zufrieden.“ Umtäusche hatte er aktuell keine.

Die Bornheimerin Petra Maria Müller (33) hingegen weiß schon ganz genau, was sie in den nächsten Tagen ins Geschäft zurückbringen wird. „Ich habe von meinem Mann einen Taschenkalender bekommen. Aber der gefällt mir nicht.“ Ihr Mann habe das aber glücklicherweise nicht schlimm gefunden. (Claudia Brade)