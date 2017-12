Advent in der Region

Bornheim. Nougat aus der Provence, Selbstgestricktes und Marmelade: Bei der 35. Auflage des Bornheimer Weihnachtsmarkts mit verkaufsoffenem Sonntag präsentieren sich rund 30 Aussteller auf der Königstraße.

Von Sonja Weber, 04.12.2017

Ein paar Grad weniger, und die winterliche Atmosphäre wäre perfekt gewesen. Doch statt mit stimmungsvollem Schneegestöber mussten sich die Organisatoren des 35. Bornheimer Weihnachtsmarktes mit nasskaltem Schmuddelwetter zufriedengeben. Rund 30 Aussteller und geöffnete Geschäfte lockten am ersten Adventssonntag auf die Bornheimer „Kö“.

Das passende Angebot zur Jahreszeit lieferten unter anderem die Frauen vom Strickclub der Bornheimer Arbeiterwohlfahrt (Awo). Sie machten lautstark auf Mützen, Schals und warme Socken aufmerksam, die in mühevoller Handarbeit eigens für den Weihnachtsmarkt hergestellt worden waren. „Bei uns sind über 90-jährige Frauen aktiv, die im Strickclub eine sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeit gefunden haben“, sagte Kursleiterin Barbara Hartmann. Traditionell nutzen viele gemeinnützige Organisationen den Bornheimer Weihnachtsmarkt, um ihre Kassen aufzubessern und ihr Programm vorzustellen. Aus diesem Grund mussten sie auch kein Standgeld zahlen.

Der Bornheimer Rotary Club beispielsweise brachte leckere Erdbeer-Vanille-Marmelade unter die Besucher. Mit Infoständen und kleinen Angeboten waren unter anderem auch das Technische Hilfswerk, der Ambulante Hospizdienst für Bornheim und Alfter und die Bornheimer Bürgerstiftung vertreten.

Beliebt sind Adventskränze und Mistelzweige

Fleißig waren die Pänz des Kindergartens St. Servatius bereits am Vorabend der Weihnachtsmarkteröffnung gewesen. Bei einer kleinen Feier mit Musik und Getränken war der von Gewerbevereinsmitglied Thomas Roleff gestiftete Weihnachtsbaum geschmückt worden. Am Sonntag machte der Kindergarten mit einer Tombola und einem von den Kindern selbst entworfenen Kochbuch auf sich aufmerksam.

Christrosen, Scheinbeeren und Tannenzweige boten Frank und Stefanie Katke an ihrem Stand an. „Unsere Adventskränze sind immer sehr beliebt. Die Leute zünden die erste Kerze dann eben nachmittags bei Kaffee und Kuchen an“, berichtete Stefanie Katke. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr waren auch die begehrten Mistelzweige wieder zu haben. „Letztes Jahr war es so mild, so dass wir keine Mistelzweige anbieten konnten. Denn wenn die Zweige gepflückt werden, bevor es Frost gab, hat man nicht lange Freude daran.“

Einen Hauch Südfrankreich brachten Stefanie und Ralf Lacoste in die Königstraße. Sie hatten 2016 im Haus Nummer 64 ihr Geschäft „Tour de Provence“eröffnet und hielten Gebäck, Nougat, Sekt und Olivenpasteten bereit.

Am Nachmittag eröffnete der neue Vorsitzende des Gewerbevereins, Jörg Gütelhöfer, den Weihnachtsmarkt auf dem Peter-Fryns-Platz. Die musikalische Unterhaltung übernahmen die Schützenkapelle Bornheim, die Bornheimer Musikschule sowie der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Bornheim.

Die Pänz konnten sich an den Stücken der Kölner Puppenbühne erfreuen, bis am Abend endlich der Nikolaus erschien und die Mädchen und Jungen mit einem Weihnachtsmann aus fair gehandelter Schokolade versorgte.