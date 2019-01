Autofahrer aufgepasst

Am Dienstagmorgen ist in Bornheim ein Wasserrohr geplatzt und sorgte für eine spiegelglatte Fahrbahn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.01.2019

Autofahrer müssen am Dienstagmorgen in Bornheim besonders vorsichtig fahren. In den frühen Morgenstunden ist in der Blumenstraße ein Wasserrohr geplatzt. Aufgrund der Minustemperaturen ist das Wasser dort gefroren und die Straße spiegelglatt. Nach Angabe der Anwohner platze das Wasserrohr gegen 5 Uhr in der Früh.

Die Polizei sicherte die Straße und ließ die betroffene Stelle streuen. Inzwischen ist die Blumenstraße wieder freigegeben, Autofahrer sollen dennoch vorsichtig fahren.