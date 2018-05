Einsatz in Widdig

In der Nähe der Natorampe in Bornheim-Widdig wurde am Sonntagnachmittag eine Leiche entdeckt. (Archivfoto)

Bornheim. Eine Wasserleiche ist am Sonntagnachmittag an der Nato-Rampe in Bornheim-Widdig gefunden worden. Die Feuerwehr war mit einem Boot im Einsatz.

Von Anne Wildermann, 27.05.2018

Nach Angaben der Bonner Polizei ist am heutigen Sonntag, gegen 15.04 Uhr eine Wasserleiche an der sogenannten Nato-Rampe im Rhein in Widdig gefunden worden. Wie die Leitstelle mitteilte, war die Feuerwehr der Löschgruppe Wesseling-Urfeld mit einem Boot vor Ort im Einsatz. Über Alter und Geschlecht der toten Person machte die Polizei am Sonntagnachmittag keine Angaben.

Wie der Sprecher der Feuerwehr Bornheim auf Nachfrage mitteilte, sei die Leiche im Bereich der Nato-Rampe und des Anlegers des Fahrgastschiffes Anja angespült worden.

Die Bonner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0228/150 entgegen.

Weitere Berichterstattung folgt.