Walburga-Woche in Walberberg

Walberberg. Das Vocal-Ensemble Hochwang hat anlässlich der Walburga-Woche ein stimmungsvolles Chorkonzert in Walberberg gegeben. Es folgen aber noch zahlreiche andere Veranstaltungen.

Von Dagmar Matern, 01.05.2018

Seit zehn Jahren feiert Walberberg die Walburga-Woche zu Ehren der Namensgeberin. Ein Abend dieser Festreihe ist traditionell der Musik gewidmet. In diesem Jahr wird zudem die Ersterwähnung des Ortsnamens „Mons Sanctae Walburgis“ im Jahr 1118 gefeiert. „Zum 900-jährigen Bestehen können wir mit einem Edelstein der Chöre aufwarten“, verkündete Hans-Dieter Wirtz, Mitorganisator der Feierlichkeiten, stolz.

Und das Vocal-Ensemble Hochwang nahm die Zuhörer in der voll besetzten Sankt-Walburga-Kirche mit auf einen anderthalbstündigen musikalischen Spaziergang durch die schönsten geistlichen und weltlichen Werke der vergangenen 400 Jahre. Unter der Leitung von Verena Tück-Schwarz lud der 23 Sänger starke Chor zu einer Serenade in vier Teilen ein, beginnend mit geistlichen Werken wie der doppelchörigen Motette von Johann Sebastian Bach „Ich lasse dich nicht“ oder von Johannes Brahms „Schaffe in mir Gott“. Romantische, sehnsuchtsvolle Gefühle erklangen in den 1874 in Bonn entstandenen Kompositionen Johannes Brahms' wie „Dein Herzlein mild“. Es ist überliefert, dass damals die Chordamen dem Dirigenten und das Publikum dem Komponisten zu Füßen lagen. Mit Liebesliedern und Balladen der britischen Komponisten Benjamin Britten und Edward Elgar aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts neigte sich der Spaziergang dem Ende zu. Abgerundet wurde das Programm durch Werke für Orgel wie „Cantilene“ von Joseph Rheinberger, gespielt von Gudrun Bonnemann.

Walburga-Lichterspektakel in Sankt Walburga

Mit der ökumenischen Andacht und Lichterprozession am vergangenen Freitag hatten die Feierlichkeiten zur Walburga-Woche begonnen. Die Festwoche bis Sonntag, 6. Mai, ist mit vielfältigen Angeboten gefüllt, beginnend mit der Maiandacht am 1. Mai um 18.30 Uhr in der Kirche und der Ökumenischen Vesper am Mittwoch, 2. Mai, um 19.30 Uhr. Es folgt am 3. Mai der Vortrag „Wissensräume für Frauen im Mittelalter“ um 19 Uhr im Haus im Garten, Walburgisstraße 26. Am Freitag, 4. Mai, beginnt um 20 Uhr das Walburga-Lichterspektakel in Sankt Walburga mit meditativer Musik. Die Kinder und Jugendlichen der Gemeinde waren aufgerufen, Kreatives zum Thema heilige Walburga zu gestalten. Die Kunstwerke sind ab dem 4. Mai in der Kirche ausgestellt. Mit dem Walburga-Markt und einem ortshistorischen Rundgang am Samstag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr steuert das Programm dem Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten entgegen: dem Pontifikalamt am Sonntag um 9.30 Uhr mit dem Kölner Weihbischof Ansgar Puff, der auch die jahrhundertealte Reliquienprozession anführen wird. Daran schließt sich das Pfarrfest an. „Wir freuen uns sehr, dass sich daran fünf Dorfvereine beteiligen“, so Wirtz. Mit dabei sind zudem die evangelische Gemeinde sowie die Kindergärten und die Grundschule mit einem „Walburga-Musical“.