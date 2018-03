Musik über Generationen

Bornheim. In diesen Wochen tourt die WDR Big Band im Rahmen von Jazz@School wieder durch Nordrhein-Westfalen und sorgt für ein unvergessliches Musikerlebnis. Auch in Bornheim sind die Musiker zu Gast.

Von Susanne Träupmann, 20.03.2018

„Noch einmal den ersten Ton in Takt 20. Und zwar nacheinander. Wir müssen eine Tonstimmigkeit bekommen.“ Ruud Breuls, Trompeter der WDR Big Band, erklärt seinen jungen Kollegen von der Big Band der Bornheimer Europaschule die Feinheiten des Sounds, das Spielen in der richtigen Lautstärke und das perfekte Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente.

Unter dem Motto „Jazz & Schule“ coachen die Profis des Westdeutschen Rundfunks eine Woche lang Schüler von vier weiterführenden Schulen der Region. In diesen Schulen finden nächste Woche dann gemeinsame Konzerte statt. In der Europaschule wird das am Donnerstag, 22. März, ab 11 Uhr in der Aula sein. „Wir sind stolz darauf, dass wir als einzige Gesamtschule den Zuschlag erhalten haben“, freut sich Balthasar Guggenmos, der gemeinsam mit Henrik Holtbernd die Schulband leitet. Für ein Coaching hatten sich die Bornheimer schon im vergangenen Jahr beworben.

Zehnjähriges Bestehen

Dass es jetzt tatsächlich geklappt hat, finden Schüler und Lehrer besonders toll, feiert die Big Band der Europaschule doch in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. „Neben zahlreichen Special-Events ist für uns die Teilnahme an diesem Projekt mit Sicherheit ein besonderer Höhepunkt“, so Guggenmos.

Als Einstieg in die nach Instrumenten unterteilten Workshops und damit sich die Kölner Musiker einen Eindruck von den spielerischen Fertigkeiten der Schulband machen konnten, wurden zunächst einmal die Songs „This Love“ (Maroon 5), „Don' t Let Me Be Misunderstood“ (Gregory Porter) und „Haven't Met You Yet“ (Michael Bublé) gemeinsam mit den Sängerinnen Laurena Lehrich und Chiara Pugliese zu Gehör gebracht. „Die Sängerin ist wichtig. Beim ersten Stück war die Band ein wenig zu laut“, kritisiert Posaunist Andy Hunter.

Um die Vermittlung von Harmonie, Rhythmus, Melodie und Dynamik geht es beim instrumentalen Coaching. Je nach Instrument verlagert sich der musikalische Schwerpunkt. „Es ist immer wieder toll, dass wir mit dem Projekt Nachwuchsmusiker unterstützen können und ihnen die Gelegenheit geben, mit uns als Berufsmusikern auf Augenhöhe zu reden“, betont Bassist John Goldsby.

23 Jungmusiker

Mit insgesamt 23 Jungmusikern ist die Band der Gesamtschule gut aufgestellt. Der Nachwuchs rekrutiert sich regelmäßig aus dem Musikzweig der Schule. So gehören seit Aschermittwoch als Bandneulinge auch die Saxofonisten Norah (10), Philipp (11), Clara (11) und Nils (11) dazu. Konzentriert lauschen die vier den Ausführungen von Saxofonist Johan Hörlen: „Auch wir müssen jeden Tag üben. Das ist wie beim Sportler. Man muss seine Seele und seinen Körper kennenlernen.“

Für den 18-jährigen Alexander war der etwas andere Unterricht einfach „nur interessant und abwechslungsreich. Ich habe neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln können. Es war auch gut, Kritik zu hören und eine Verbesserung wurde sofort angesprochen. Ich versuche, die Tipps jetzt zu beachten.“ Er spielt schon seit einigen Jahren als Musiker in der Big Band. „Wir sind in der glücklichen Lage, keine Nachwuchsprobleme zu haben. Dieses Projekt war eine einmalige Gelegenheit für die Schüler, im direkten Austausch mit Profimusikern ihre Kompetenzen zu erweitern und dabei wertvolle Erfahrungen zu sammeln“, freute sich Guggenmos.