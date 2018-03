Warten auf den Spargel

Bornheim/Brühl. Die Liebe zur Region geht durch den Magen. Mit einem Fest am 21. April wird der Beginn der Spargelsaison eingeläutet. Die Spargelkönigin Lisa-Marie Gaube wurde schon jetzt gekrönt.

Von Stefan Hermes, 23.03.2018

Leonhard Palm, der Vorsitzende des Vereins der Bornheimer Spargelanbauer, hatte nicht viel übrig für den Spargel, der bereits jetzt erhältlich ist: „Das ist 'Heizspargel'“, der durch die Abwärme aus dem Kraftwerk Niederaußem (Rhein-Erft-Kreis) seine Wärme von unten zugeführt bekäme. Und das würde man auch schmecken.

„Die Wärme muss den Spargel von oben ziehen und nicht von unten stoßen“, so der Bio-Bauer. „Die Brühl-Bornheimer Kunden“, ergänzte Spargelbäuerin Margarete Ribbecke vom Gemüsehof Steiger, „sind einfach klasse. Hier wartet man geduldig auf den eigenen Spargel.“ Eine Feststellung, mit der Ribbecke den ersten großen Applaus auf der Pressekonferenz zur Eröffnung der kommenden Spargelsaison erntete.

Brühls Bürgermeister Dieter Freytag begrüßte im Restaurant des Brühler Wasserturms seinen Amtskollegen Wolfgang Henseler aus Bornheim und viele weitere Aktive, die die Eröffnung der Spargelsaison 2018 gestalten werden. „In diesem Jahr“, so Freytag, „könnte eine alte Bauernregel wahr werden: 'Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee'.“ Trotz der Wetterkapriolen, die eine frühe Spargelernte nicht mehr möglich werden lasse, könne man sich jetzt schon auf den „König Spargel“ freuen, mit dem gegen Ende April zu rechnen sei.

Um so schöner sei es, dass man jetzt bereits mit der Bornheimerin Lisa-Marie Gaube die Königin des Spargels krönen könne. Dass Gaube seit dem vergangenen Jahr als Bedienung im Mertener Restaurant Köhlz arbeitet, führte dazu, dass Thomas Köhl sie als 7. Spargelkönigin gewinnen konnte, die nun das Ehrenamt für zwei Jahre innehaben wird.

Keine Feier mehr auf dem Peter-Fryns-Platz

Es fühle sich „ganz toll an“, die Städte Brühl und Bornheim als Spargelkönigin repräsentieren zu dürfen, sagte die 20-Jährige. Für sie sei es wichtig, auf die Frische und die Einzigartigkeit der Produkte rund um den Spargel hinzuweisen. Und sie freue sich auf die vielen Aktionen, die sich mit dem edlen Gemüse verbinden.

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Eröffnungen der Spargelsaison, so Bürgermeister Henseler, werde man in diesem Jahr nicht mehr auf dem Peter-Fryns-Platz feiern, sondern alle Aktionen auf den Waldorfer Gemüsehof Steiger verlegen. Dort werden die beiden Bürgermeister am Samstag, 21. April, ab 11 Uhr die diesjährige Saison (ein netter Versprecher von Freytag: „Spargel-Session“) eröffnen. Gastgeberin Ribbecke wird als Moderatorin durch ein buntes Programm rund um den Spargel führen und die frisch gekrönte Spargelkönigin wird dort ihren ersten offiziellen Auftritt erleben.

Hüpfburg und Schminkaktion

Bei der Saisoneröffnung wird Leonhard Palm über den Spargelanbau und die Entwicklung des seit 2014 regional geschützten Gemüses informieren. Kubanische Rhythmen von Frank Wiesen und seiner Band werden den Besuchern einheizen.

Da sich auch das Volxtheater Rösberg mit dem königlichen Gemüse in seinem neuesten (bereits ausverkauften) Stück „Das Wunder von Bornheim“ beschäftigt, wird daraus eine Kostprobe zu erleben sein. Neben Hüpfburg und Schminkaktion werden für die Kleinsten vor allem sicher die Tiere des Bauernhofs zu den größten Attraktionen zählen.

Die Eröffnung der Brühl/Bornheimer Spargelsaison findet am Samstag, 21. April, von 11 bis 13 Uhr auf dem Gemüsehof Steiger, Dahlienstraße 100 in Bornheim-Waldorf statt. Für Parkplätze auf den umliegenden Wirtschaftswegen wird gesorgt.