Kabarett in Bornheim

30.01.2017 Bornheim. Der Münsteraner Kabarettist Carsten Höfer untersucht auf amüsante Weise den Beziehungsalltag.

„Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau“, hört man Gerhard Fehn feierlich aus den Lautsprechern der Bornheimer Kaiserhalle sprechen. Die Bühne füllt bis dahin nur ein Transparent mit einem grafisch an „Superman“ erinnernden großen „E“ für den „Ehe-Män“, den Carsten Höfer an diesem Abend in seinem neuen Bühnensolo mit dem Untertitel „Superhelden für den Hausgebrauch“ erklären wird.

Doch bevor der Münsteraner Kabarettist selbst in Erscheinung tritt, wird noch die Hörspielszene eines sich über Alltäglichkeiten streitenden Paars eingespielt, worauf der dann einsetzende Hochzeitsmarsch schon wie eine Drohung wirkt. Die Ouvertüre verrät auf klassische Weise, wohin der Abend führen wird. Nach seinem Erfolgsprogramm „Frauenversteher“, das Höfer bereits schon einmal nach Bornheim führte, hat er erneut das Verhältnis zwischen Mann und Frau in den Mittelpunkt seiner Betrachtung gestellt.

Und, um es vorwegzunehmen, es steht schlecht um die Ehe. Carsten Höfer weiß, wovon er redet. Nicht nur, dass er bereits zum zweiten Mal verheiratet ist, sondern, dass er damit auch ziemlich genau der Statistik entspricht, die seinem Abend das Gerüst verleiht. „Jede zweite Ehe wird geschieden“, zitiert er das Statistische Bundesamt und stellt fest, dass da etwas nicht stimmen könne. Schließlich sei es bei ihm die erste Ehe gewesen, die danebenging. Von der zweiten erhofft er sich von daher etwas mehr Beständigkeit.

Es dauert etwas, bis er auf amüsante Weise zu dem Ergebnis kommt, dass es besser heißen sollte, dass „50 Prozent der Ehen wieder geschieden“ würden. Doch damit nicht genug der Zahlen. Weitere 30 Prozent seien unglückliche Ehen, die nur „der Kinder wegen“ hielten oder weil man sich eine teure Scheidung nicht leisten könne. Also gäbe es höchstens zwanzig Prozent glückliche Ehen. Höfer erkundigte sich, wer unter den nur rund 40 Zuhörern verheiratet sei und war überrascht, dass es sich bei nahezu allen Anwesenden um Paare handelte.

Für die Männer als „Superhelden“ sei das durchaus von Vorteil, da die Statistik behaupte, dass sie älter würden, als ihre unverheirateten Artgenossen. Wobei Höfer anmerkte, dass es ihnen wahrscheinlich nur länger vorkomme. Natürlich nahm er auch das Einkaufsverhalten von Mann und Frau unter die Lupe. Hier war zu erfahren, dass Männer nie erwachsen werden, nur ihr Spielzeug immer teurer würde. In seinem zweistündigen Vortrag gelang es Höfer viele Wahrheiten so zu formulieren, dass vor allem einige Paare herzhaft miteinander lachten. (Stefan Hermes)