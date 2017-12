100. Geburtstag des Kölner Schriftstellers

Bornheim-Merten. Vor 100 Jahren wurde der Schriftsteller Heinrich Böll in Köln geboren. Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler und die Kölner OB Henriette Reker gedachten des Schriftstellers an seinem Grab und legten Kränze nieder.

Die Experten mögen sich streiten, ob am Donnerstag nun Heinrich-Böll-Wetter herrschte oder nicht. „Diesen Regen schlechtes Wetter zu nennen, ist so unangemessen, wie es unangemessen ist, den brennenden Sonnenschein schönes Wetter zu nennen“, hat der Schriftsteller in seinem „Irischen Tagebuch“ aus dem Jahr 1957 festgehalten.

Jedenfalls lag eine feierliche, vielleicht vorweihnachtliche Stille über dem alten Friedhof von Merten, als Vertreter aus Politik, Kultur und Gesellschaft am Grab Heinrich Bölls und seiner Frau Annemarie Böll anlässlich des 100. Geburtstags des Literaturnobelpreisträgers zusammengekommen waren. Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sowie Vertreter der Bornheimer Grünen legten Kränze nieder. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hatte das bereits am Morgen getan. Andere Termine hatten eine Teilnahme an der offiziellen Gedenkfeier nicht zugelassen.

Von 1982 bis zu seinem Tod 1985 hatten Böll und seine Frau bei ihrem Sohn René und dessen Familie in Merten gelebt. „Dass Böll seine letzte Ruhestätte in Merten hat, empfinde ich als große Ehre“, sagte Bornheims Bürgermeister Wolfgang Henseler. Man ehre mit Böll nicht nur einen Schriftsteller, sondern auch „eine herausragende Persönlichkeit“, so Henseler weiter. Das Verhältnis von Heinrich Böll und Köln sei nicht immer ganz einfach gewesen, befand Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Böll wurde am 21. Dezember 1917 in Köln geboren und wohnte dort die meiste Zeit seines Lebens. Die Stadt und Böll hätten sich später aber miteinander versöhnt, so Reker. Böll habe gegen alle Widerstände seine Meinung behauptet, sagte sie weiter. Zudem drückte sie ihre Hoffnung aus, dass das zu Ende gehende Gedenkjahr zum 100. Geburtstag ein Impuls sei, dass die Werke des Schriftstellers auch wieder mehr von jungen Leuten gelesen würden.

Bilanz des Böll-Jahres gezogen

Ähnlich äußerte sich Henseler, als er im Anschluss an die Kranzniederlegungen im Restaurant Köhlz eine Bilanz des Bornheimer Böll-Jahres zog. 14 Veranstaltungen hatte es im Laufe des Jahres dazu gegeben: Vorträge, Ausstellungen, Gespräche, Lesungen, Kulturabende, eine Radtour und die Eröffnung des Heinrich-Böll-Wanderwegs zwischen Merten und Rösberg. Von Stadtarchivar Jens Löffler koordiniert, hatten zahlreiche Helfer mit der Unterstützung von Sponsoren für das Gelingen der Veranstaltungen gesorgt.

Nach Schätzungen der Stadt wurden diese von insgesamt rund 600 Menschen besucht. Laut Henseler gehört der Böll-Weg mittlerweile zu den „attraktivsten Kurzwanderwegen in Bornheim“. Besonderen Dank richtete er an Löffler, der als Nachfolger von Christian Lonnemann Anfang Januar zur Stadtverwaltung gekommen war. Damals waren die Planungen für das Böll-Jahr schon angelaufen. „Sie haben das klasse gemacht“, sagte Henseler.

Darüber hinaus blickte der Bürgermeister nach vorn. Denn: Auch das kommende Jahr solle wieder ein Böll-Jahr in Bornheim werden – wenn auch nicht ein so großes. Bereits geplant sind eine Führung entlang des Heinrich-Böll-Wegs (21. Juli 2018, 15 Uhr) sowie eine Radwanderung von Bonn nach Merten (6. Oktober 2018, 13 Uhr).

Auch René Böll und seine Frau Carmen Alicia Böll waren am Donnerstag wieder einmal zurück nach Merten gekommen. Er selbst habe aus Zeitgründen wenig von den Veranstaltungen des Bornheimer Böll-Jahrs mitbekommen, meinte der Sohn des Schriftstellers. Was er gesehen habe, habe ihm aber gut gefallen – vor allem, da junge Menschen daran beteiligt gewesen seien.