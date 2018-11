Täter mit Messer bewaffnet

Bornheim. Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag versucht, eine Bäckerei in Bornheim-Hersel zu überfallen. Er war mit einem Messer bewaffnet, verließ die Bäckerei allerdings ohne Beute.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2018

Ohne Beute verließ ein bislang unbekannter Täter am Dienstag eine Bäckerei in Bornheim-Hersel. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, betrat der Mann gegen 10.40 Uhr mit einer Hockeymaske maskiert und mit einem Messer bewaffnet die Bäckerei und forderte die Verkäuferin auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Die Frau lief in den hinteren Teil des Geschäfts und holte einen Kollegen zur Hilfe. Als dieser den Räuber ansprach, flüchtete dieser ohne Beute aus dem Geschäft. Über die Rheinstraße floh er vom Tatort.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten allerdings nicht zur Festnahme. Aus diesem Grund wurde am Mittwoch eine Täterbeschreibung veröffentlicht:

20-25 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß

schlanke Statur

bekleidet mit hell-grauem Kapuzen-Shirt und dunkler Hose

die Hockeymaske war mit Panzertape und Gummizug am Kopf befestigt

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0228/150 zu melden.