Bornheim. Am Ostersonntag gegen 14 Uhr hat sich auf der A 555 in Höhe Bornheim ein Unfall ereignet. Es gab keine Verletzten. Es kommt aktuell zu Verkehrsverzögerungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.04.2018

Auf der A 555 in Richtung Bonn ist es gegen 14 Uhr am Ostersonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angabe der Polizei sind auf Höhe der Abfahrt Bornheim zwei Autos kollidiert. An beiden Wagen ist ein Sachschaden entstanden, es gab keine Verletzten.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wesseling waren vor Ort. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kommt aktuell zu Verkehrsverzögerungen.

