Gewerkschaft will Arbeitnehmer schützen

Bornheim. Die Gewerkschaft Verdi will die Rechte von Arbeitnehmern schützen - und dafür verkaufsoffene Wochenenden in Bornheim am kommenden Wochenende verhindern.

Die Gewerkschaft Verdi will verhindern, dass am kommenden Wochenende in Bornheim der verkaufsoffene Sonntag stattfindet. Und sie will auch alle anderen entsprechenden Geschäftsöffnungen in Bornheim dieses Jahr verhindern. Unter anderem geht es um den Herseler Herbst, den Weihnachtsmarkt und den Martinsmarkt.

Wohlgemerkt: Es geht nicht gegen die Feste an sich, die werden stattfinden, sondern nur um die parallel geplanten Geschäftsöffnungen und den Verkauf. Mit einem Eilantrag hat sich der Arbeitnehmerverband an das Verwaltungsgericht Köln gewandt.

Erst kürzlich hatte das Gericht eine ähnliche Veranstaltung in Euskirchen untersagt. Seit einigen Jahren ist Verdi in der Offensive und geht deutschlandweit gegen verkaufsoffene Sonntage vor, mit der Begründung, dass Arbeitnehmer nicht auch noch am Sonntag arbeiten sollten und die Öffnungszeiten insgesamt eingehegt bleiben. Das Verwaltungsgericht Köln will am Mittwoch über den Eilantrag entscheiden.