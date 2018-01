Sprengstoffexperten vor Ort

Bornheim. An einem Fahrradständer am Bahnhof in Bornheim-Sechtem ist am Montagmorgen ein verdächtiger Koffer entdeckt worden. Sprengstoffexperten untersuchten das Gepäckstück und gaben Entwarnung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.01.2018

Aufgrund eines verdächtigen Koffers am Bahnhof in Bornheim-Sechtem musste am Montagmorgen der Zugang zu den Bahngleisen über die Keldenicher Straße gesperrt werden. Der Zugverkehr war von den Sperrungen nicht betroffen.

Wie die Polizei unserem Reporter vor Ort mitteilte, wurde ein brauner Pilotenkoffer gegen 6 Uhr an den Fahrradständern am Bahnhof gefunden. Da zunächst kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte, forderte die Polizei Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes an. Diese untersuchten den Koffer mit Hilfe eines Roboters. Im Anschluss wurde der Koffer dann geröntgt.

Hierfür wurde eine Vorrichtung um den Koffer herum aufgebaut, damit dieser nicht bewegt werden konnte. Nach den Röntgenaufnahmen konnte die Polizei dann Entwarnung geben. In dem Koffer befanden sich lediglich private Unterlagen und Gegenstände. Die Sperrungen wurden aufgehoben, die Suche nach dem Besitzer läuft.