Polizei sucht Autofahrer

Bornheim. Bereits am vergangenen Donnerstag soll ein bislang unbekannter Autofahrer eine Verkehrsunfallflucht begangen haben, nachdem er einen Rollerfahrer auf der Metternicher Straße in Bornheim touchiert hatte.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2017

Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach fuhr ein 23-jähriger Rollerfahrer gegen 4.30 Uhr bei starkem Nebel auf der Metternicher Straße in Fahrtrichtung Metternich. Ein ihn überholender Pkw berührte ihn am Arm, sodass er ins Straucheln geriet, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Der Rollerfahrer wurde dabei verletzt und suchte selbstständig einen Arzt auf.

Bei dem Pkw soll es sich um einen Kleinwagen der Marke Renault gehandelt haben. Weitere Hinweise gibt es derzeit nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer des Wagens, der den Unfall womöglich nicht bemerkte, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 zu melden.