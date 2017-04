Fahndung nach Tatverdächtigem in Bornheim

Bornheim. Ein Unbekannter hat einer Frau im Januar ihr Portmonee bei einem Bornheimer Bäcker gestohlen. Kurz darauf wurde Geld von ihrem Konto abgehoben. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

06.04.2017

In einer Bäckerei in Bornheim ist einer Frau am Donnerstag, 19. Januar, ihr Portmonee gestohlen worden. Das meldete die Polizei Bonn.

Mit der darin befindlichen Debitkarte habe ein unbekannter Mann nur kurze Zeit später Geld von ihrem Konto abgehoben, wurde dabei jedoch von der Sichterheitskamera fotografiert.

Foto: Polizei Bonn Dieser Mann hob am 19. Januar unberechtigterweise Geld von einem Konto ab, nun sucht die Polizei nach ihm.

Nach dem Unbekannten wird nun gefahndet. Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthalt nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.