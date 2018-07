Foto-Fahndung der Polizei

Hersel. Mit einem Messer bewaffnet hat ein Mann ein Sonnenstudio in Bornheim-Hersel überfallen. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach dem Verdächtigen und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2018

Nach einem Raubüberfall auf ein Sonnenstudio in Bornheim-Hersel fahndet die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem noch unbekannten Täter. Den Ermittlern zufolge soll der Verdächtige am Freitag, 29. Juni, gegen 20.10 Uhr den Laden an der Roisdorfer Straße betreten haben und die Angestellte mit einem Messer bedroht haben. Er forderte dabei die Herausgabe von Bargeld.

Der Mann ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, war schlank und hat kurze, dunkelblonde Haare. Er trug einen hellen Kapuzenpullover mit schwarzer Aufschrift "Harlem", eine 3/4-Hose sowie rote Turnschuhe. An den beiden Waden war er der Beschreibung zufolge auffällig tätowiert.

Da der Täter bislang nicht ermittelt werden konnte, hat die Polizei auf richterlichen Beschluss Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Hinweise zur Identität des Mannes nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.

Foto: Polizei Die Polizei sucht nach diesem Mann.