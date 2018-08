Polizei sucht Zeugen

BORNHEIM. Unbekannte Täter haben im Bornheimer Gewerbegebiet an der Alexander-Bell-Straße mehrere Verkaufsstände beschädigt und zudem Honig und Marmelade gestohlen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.08.2018

Auf besonders süße Beute hatten es bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, circa 17 Uhr, und Dienstag, etwa 9 Uhr, abgesehen. Wie die Polizei mitteilt, beschmierten sie in diesem Zeitraum im Gewerbegebiet an der Alexander-Bell-Straße in Bornheim-Roisdorf mehrere dort aufgestellte Verkaufswagen und verschafften sich durch gewaltsames Öffnen einer Türe Zugang in ein Gartenhaus im Verkaufsstand. Aus diesem entwendeten sie unter anderem mehrere Gläser Honig und Marmelade, ehe sie den Tatort unerkannt verließen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.