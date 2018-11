Foto-Fahndung nach Trickdieben

Bornheim. Zwei bislang unbekannte Täter sollen im Oktober mit einem Trick aus einer Bankfiliale in Bornheim eine Geldmappe gestohlen haben. Die Täter traten mit einer ähnlichen Masche bereits in Geldern in Erscheinung.

Die Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach zwei mutmaßlichen Trickdieben. Die beiden bislang unbekannten Männer sollen am 17. Oktober in einer Bankfiliale in Bornheim eine Geldmappe mit einem vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verwickelten sie zunächst eine Angestellte in ein Gespräch, griffen bei einer günstigen Gelegenheit nach der Mappe und verließen die Bank wieder. Hierbei wurden sie von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die beiden Tatverdächtigen bereits am 11. September in Geldern im Kreis Kleve eine ähnliche Tat begangen haben sollen. Dort war ein Supermarkt das Ziel der Männer. Da die bisherigen Ermittlungen der Polizei nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlichte die Polizei nun auf richterlichen Beschluss zwei Bilder der Gesuchten.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den zwei Gesuchten machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter 0228/150 entgegen.