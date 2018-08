Einbruch in Bank

Bornheim-Roisdorf. Die Polizei fahndet nach Einbrechern, die es auf Wertsachen in Bankschließfächern abgesehen hatten. Sie stiegen in der Nacht zu Donnerstag in eine Bankfiliale an der Siegesstraße ein.

Von Andrea Giesbrecht-Schmitz, 16.08.2018

Binnen Minuten war der erste Streifenwagen da, doch die Einbrecher waren schon weg: Auf die Schließfächer in der Filiale der Kreissparkasse Köln an der Siegesstraße in Roisdorf haben es Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag abgesehen. Sie brachen mehrere Fächer auf und flohen mit ihrer Beute. Art, Umfang und Wert waren am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt.

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich die Tat kurz nach 3 Uhr. Die Unbekannten hebelten ein zur Friedrichstraße liegendes Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Sie verließen den Tatort unerkannt, es gibt laut Polizei derzeit auch keine Beschreibung. Die Täter hatten einen Alarm ausgelöst. Eine Streifenwagenbesatzung traf gegen 3.15 Uhr am Tatort ein. Die Fahndung führte bislang nicht auf die Spur der Täter.

Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02 28/1 50 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.