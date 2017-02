Baumfrevel in Roisdorf

Bornheim-Roisdorf. Die Täter machten sich auf einer Fläche an der Bonner Straße in Roisdorf, die der Stadt gehört, zu schaffen. Hinweise nehmen die Verwaltung und die Polizei entgegen.

Wo vor wenigen Tagen noch zehn gesunde Bäume standen, sind nur noch Stümpfe zu sehen. Wie die Bornheimer Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, haben bislang Unbekannte bereits zwischen dem 28. Januar und dem 4. Februar auf einem städtischen Grundstück an der Bonner Straße in Roisdorf – zwischen Adenauerallee und Karthäuserstraße in Höhe des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums – zehn Bäume gefällt. Dabei handelte es sich laut Stadt größtenteils um Hainbuchen. Äste und Stämme hätten die Täter auf dem großen Grundstück liegenlassen.

Die Stadt habe die Fällungen nicht genehmigt und auch keine Kenntnis davon, hieß es weiter. Trotz Befragung der Nachbarschaft und der anliegenden Wohnungsverwaltungen sei es bislang nicht gelungen, die Täter ausfindig zu machen. Die Stadt Bornheim hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Hinweise nehmen das Polizeipräsidium Bonn, 02 28/1 50, oder das Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bornheim unter 0 22 22/94 53 16 entgegen.