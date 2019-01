Außenspiegel zerstört

Bornheim. In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte die Außenspiegel an insgesamt vier Fahrzeugen in Bornheim-Kardorf beschädigt. Die Autos waren in der Travenstraße geparkt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.01.2019

Zur Tatzeit gegen 3.30 Uhr waren nach Angaben der Polizei Anwohner durch Lärm auf der Straße auf das Geschehen aufmerksam geworden. Eine eingeleitete Fahndung führte jedoch nicht zum Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen aufgefallen sind oder wer Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.