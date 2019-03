Bornheim. Für einen Mann endete seine Trunkenheitsfahrt am Samstag auf der Polizeiwache. Zuvor soll er mit seinem Auto in in Bornheim in eine Böschung gefahren und das linke Vorderrad verloren haben.

Von Jana Henseler, 30.03.2019

Am Samstag stoppte die Polizei einen Autofahrer in Bornheim. Nach ersten Informationen war dieser alkoholisiert. Ein Augenzeuge berichtete, dass der Wagen zuvor in Heimerzheim in eine Böschung und anschließend weiter gefahren sein soll. Als der Autofahrer angehalten wurde, fehlte sein linkes Vorderrad. Ob er dieses bei der Kollision mit der Böschung verloren hatte, ist nicht bekannt.

Die Polizei stoppte den Fahrer in Brenig. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde zur Polizeiwache gebracht.