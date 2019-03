Unfall bei Bornheim

Bornheim. Der Fahrer eines Transporters hat in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er krachte in die Mittelleitplanke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.03.2019

Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Transporters musste am frühen Dienstagmorgen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 2.30 Uhr auf der A555 in die Mittelleitplanke gefahren.

Der Fahrer des VW Transporters war in der Nacht allein in Richtung Köln unterwegs. Dann verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Mittelleitplanke. Die genaue Unfallursache ist noch unbekannt. Wie die Autobahnpolizei in Sankt Augustin bestätigt, handelte es sich um einen Alleinunfall.

Die Feuerwehr sorgte in der Nacht zusammen mit der Polizei für die Absicherung der Unfallstelle. Während der Rettungsdienst den leicht verletzen Mann versorgte, reinigten die Helfer die Fahrbahn. Gegen 3.40 Uhr konnte der Überholstreifen wieder befahren werden. Der 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.