Fahrzeug samt Anhänger umgekippt

In Bornheim-Rösdorf ist ein Traktor umgekippt.

In Bornheim-Rösdorf ist ein Traktor umgekippt.

Bornheim. Ein 20-jähriger Traktorfahrer ist am Freitagmittag bei einem Unfall in Bornheim-Rösberg schwer verletzt worden. Sein Gefährt samt Anhänger kippte seitlich um. Die Straße ist gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.02.2019

Am Freitagnachmittag ist in Bornheim-Rösberg ein Traktor samt Anhänger umgekippt. Der 20-jährige Fahrer wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Wesseling gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war der 20-Jährige mit dem Traktor und zwei Anhängern auf der abschüssigen Proffgasse unterwegs, als das Gespann plötzlich zu schlingern begann. Der Traktor stürzte nach rechts auf ein parkendes Auto. Der erste Anhänger fiel nach links um. Der zweite Anhänger blieb auf der Straße stehen.

Traktor kippt in Bornheim-Rösberg um Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Foto: Axel Vogel

Das beschädigte Auto wurde mit einem Abschleppwagen abtransportiert. In dem Traktor-Anhänger befanden sich mehrere Paletten mit Sellerie und Weißkohl, die nach dem Unfall umgeladen werden mussten. Der Traktor selbst wurde mit einem Kran geborgen. Die Proffstraße ist weiterhin gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Weitere Informationen folgen.