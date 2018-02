Bürgermeisterkasse gestohlen

Bornheim. Die Mitglieder der Gullydeckel-Bande mussten sich vor dem Bonner Landgericht verantworten. Sie hatten mehrere Einbrüche begangen, unter anderem ins Bornheimer Rathaus. Der Haupttäter bekam mehrere Jahre Haft.

Von Marcel Hönighausen, 21.02.2018

Fast immer nutzten sie bei ihren Einbrüchen ins Bornheimer Rathaus oder in verschiedene Bäckereien in Bonn und Hessen einen Gullydeckel - entweder um sich Zugang zu Gebäuden zu verschaffen, oder aber um später den gestohlenen Tresor zu öffnen. Deswegen mussten sich fünf junge Männer vor der 2. Großen Jugendkammer des Bonner Landgerichts verantworten.

Gegen drei Angeklagte wurde nun ein Urteil ausgesprochen. Der 31-Jährige Haupttäter wurde wegen besonders schweren Diebstahls in sechs Fällen und einem versuchten Diebstahl zu einer Gesamtfreiheitsstrafe in Höhe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Ein 28-Jähriger muss wegen zweifachen Diebstahls, den er unter laufender Bewährung beging, für drei Jahre und sechs Monate in Haft.

Der dritte Angeklagte im Bunde ist ein 19-Jähriger, der bei einem Einbruch als Mittäter beteiligt war. Er muss insgesamt 1.200 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen und steht zunächst für zwei Jahre unter Beobachtung. Wenn er innerhalb dieser Zeit gegen das Gesetz verstößt, kann er zu einer Jugendstrafe in Höhe von einem Jahr verurteilt werden. Gegen zwei weitere mutmaßliche Mittäter, die sich nach wie vor in Schweigen hüllen, läuft das Verfahren weiter.