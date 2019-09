Alfter. Infolge einer Störung in einer Umspannanlage gab es am Mittwoch in Teilen von Bornheim, Roisdorf, Brenig und Waldorf einen Stromausfall. Mittlerweile sind die meisten Stationen wieder am Netz.

Von Christine Bähr, 04.09.2019

Der ein oder andere saß am Mittwoch in der Gemeinde Bornheim womöglich im Dunkeln: Wie die RheinEnergie AG in einem Gespräch bestätigte, waren ab 14.40 Uhr Teile von Bornheim, Roisdorf, Brenig und Waldorf ohne Strom. Die Ursache für die Störung liegt in einer Umspannanlage - mutmaßlich aufgrund eines Kabeldefekts. Zwischenzeitlich waren nach Angaben des Unternehmens von dem Stromausfall 13 Stationen und somit 3250 Menschen betroffen. Mittlerweile sind elf Stromstationen schon wieder am Netz. Die zwei verbliebenen Stromstationen werden im Augenblick instand gesetzt.