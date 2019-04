Brennendes Trafohäuschen

In einem Trafohäuschen in Bornheim hatte es eine Explosion gegeben.

Alfter/Bornheim. Zahlreiche Haushalte in Alfter, Bornheim Zentrum, Roisdorf, Hersel und Widdig sind an diesem Montagabend ohne Strom. In einem Trafohäuschen in Bornheim hatte es eine Explosion gegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.04.2019

In Alfter, Bornheim Zentrum, Roisdorf, Hersel und Widdig sind derzeit zahlreiche Haushalte ohne Strom. Grund hierfür ist laut Eugen Ott, Sprecher der Rheinischen Netzgesellschaft, ein Kurzschluss in einem Trafohäuschen an der Burgstraße in Bornheim. Dort hatte es eine Explosion gegeben. Die Tür wurde aufgesprengt. Die Feuerwehr ist vor Ort und wartet auf die Techniker.

Auch in der Eichendorffstraße in Bornheim hatte am Abend ein Stromkasten gebrannt. Techniker haben Teile Alfters schon wieder ans Stromnetz angeschlossen, wie Ott auf GA-Anfrage mitteilte. Die restlichen Haushalte in Bornheim sollten innerhalb der nächsten halben Stunde wieder ans Netz angebunden sein.