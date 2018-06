Zwei Autos waren an einem Unfall auf der A555 bei Wesseling beteiligt.

Wesseling. Auf der Autobahn 555 in Höhe Wesseling hat es am Montagvormittag einen Unfall gegeben. Aktuell kommt es in Fahrtrichtung Köln zu Behinderungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.06.2018

Autofahrer brauchen auf der Autobahn 555 in Richtung Köln aktuell Geduld. Nach einem Unfall in Höhe Wesseling ist nur eine Spur frei. Nach ersten Informationen waren an dem Unfall, der sich gegen 11 Uhr ereignet hat, zwei Autos beteiligt.

Ob jemand verletzt wurde, ist noch unklar.

Weitere Berichterstattung folgt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis