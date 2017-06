Bornheim. Der Stadtjugendring lädt Politiker kurz vor der Bundestagswahl zu einer großen Diskussionsveranstaltung nach Bornheim ein.

Kurz vor der Bundestagswahl am 24. September werden Bornheimer Jugendliche die Möglichkeit haben, Vertreter der großen Parteien auf Herz und Nieren zu prüfen. Möglich macht das der Stadtjugendring. Der Dachverband der Jugendorganisationen lädt für Freitag, 1. September, zur zweiten Veranstaltung in der Reihe „Jugend trifft auf Politik“ ein.

„Jugend trifft auf Politik“

„Die Jugendlichen sollen sich ein Bild von den Politikern und den Persönlichkeiten machen“, sagte Dominik Pinsdorf, Vorsitzender des Stadtjugendrings, bei der Vorstellung des Programms am Montag im Rathaus. Dazu hat der Stadtjugendring eine Vorstellungsrunde, drei Diskussionsrunden der Politiker mit den Jugendlichen sowie eine abschließende Podiumsdiskussion geplant.

Die Diskussionsrunden sollen sich mit jeweils einer breitangelegten Frage beschäftigen: Was muss sich nach der Wahl verändern? Wie können Probleme gelöst werden? Was wünsche ich mir für die Zukunft in Deutschland? Bei der Podiumsdiskussion solle es einen „heißen Stuhl“ geben, erläuterte Catalina Gomez, stellvertretende Vorsitzende des Stadtjugendrings. Das bedeute, dass Jugendliche sich ebenso auf das Podium setzen könnten, um mitzudiskutieren.

SPD, CDU, FDP und Linke - alle werden da sein

Das Teilnehmerfeld, das der Stadtjugendring zusammengestellt hat, ist durchaus hochkarätig. Für die SPD kommt der örtliche Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann, für die CDU hat Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, zugesagt. Die Grünen werden durch ihren Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter vertreten (der GA berichtete), die FDP durch den EU-Abgeordneten und stellvertretenden Präsidenten des Europäischen Parlaments Alexander Graf Lambsdorff. Für die Linke kommt der rentenpolitische Sprecher Matthias W. Birkwald in Vertretung von Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. Zu allen Politikern sei die Kontaktaufnahme schnell und unkompliziert verlaufen. „Die Resonanzen waren positiv“, so Gomez.

„Die Jugendlichen sollen erfahren, wie Politiker arbeiten“

Bis zu 110 Jugendliche können an der Veranstaltung teilnehmen. Der Stadtjugendring will laut Pinsdorf nun ordentlich Werbung in den Schulen machen. Schließlich findet die Veranstaltung teilweise während der Unterrichtszeit statt, allerdings kurz nach den Sommerferien. Die Herseler Ursulinenschule habe sich bereits mit einer Gruppe Schülerinnen angekündigt, so Pinsdorf. Er hoffe, dass die Jugendlichen mit viel Wissen über Demokratie nach der Veranstaltung nach Hause gehen. Gomez ergänzte: „Die Jugendlichen sollen erfahren, wie Politiker arbeiten.“

„Jugend trifft auf Politik“ findet am Freitag, 1. September, von 12 Uhr bis 16 Uhr, im Bornheimer Ratssaal statt. Der Eintritt ist frei, allerdings ist eine Anmeldung erforderlich. Das Anmeldeformular gibt es auf www.stadtjugendring-bornheim.org.