Abends auf Kontrollgang

Bornheim. Die Stadt Bornheim erweitert ihren Ordnungsdienst und stellt drei neue Mitarbeiter ein. Sie können Beschwerden über Lärmbelästigungen aufnehmen, die Einhaltung des Jugendschutzes kontrollieren und Platzverweise aussprechen.

Von Sonja Weber, 07.09.2017

Ausgestattet mit Uniform und Dienstfahrzeug sollen städtische Mitarbeiter künftig auch in den Abend- und Nachtstunden im Bornheimer Stadtgebiet ein Auge auf Straßen, Plätze und Grünanlagen haben.

Nachdem der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung im Dezember beauftragt hatte, alle Maßnahmen zur Errichtung eines städtischen Ordnungsaußendienstes durchzuführen, wurde in der Sitzung am Dienstag der Sachstand in Bezug auf Personalgewinnung, Beschaffung von Ausrüstung und eines Fahrzeugs mitgeteilt.

Unmittelbar nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2017/2018 war mit den Arbeiten zur Umsetzung des beschlossenen Konzeptes begonnen worden, für das die Stadtverwaltung mit Ausgaben von jährlich 213 500 Euro rechnet.

Wie Dezernent Ralf Cugaly im Ausschuss auf Nachfrage von Michael Söllheim (CDU) sagte, wurden jüngst drei Personen ausgewählt, die dem Anforderungsprofil der Stellenausschreibung entsprachen. Insgesamt hatten sich, so Cugaly auf Nachfrage des General-Anzeigers, 16 Interessenten auf die Stellen beworben, elf davon waren zum Vorstellungsgespräch gebeten worden. Im Stadtgebiet präsent sein sollen die neuen Mitarbeiter künftig montags bis donnerstags zwischen 17 und 23 Uhr sowie freitags und samstags von 17.30 bis 1 Uhr. Ab wann sie erstmals im Einsatz sind, hängt von den jeweiligen Kündigungsfristen der drei Neuzugänge ab.

Die Mitarbeiter können beispielsweise Beschwerden über Lärmbelästigungen aufnehmen, die Einhaltung des Jugendschutzes kontrollieren und Platzverweise bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erteilen. Die Übernahme der Aufgaben soll sukzessive und mit Blick auf vorhandene Qualifikationen der Mitarbeiter erfolgen. Laut Vorlage sei so mittelfristig eine Reduzierung des allgemeinen Bereitschaftsdienstes zu erwarten.

Neu anzuschaffen ist für den Ordnungsaußendienst ein geeignetes Dienstfahrzeug, für das laut Vorlage bis Anfang September konkrete Angebote erwartet werden. Cugaly: „Bei der Fahrzeugbeschaffung befinden wir uns im Gespräch mit dem Stadtbetrieb.“ Das Auto soll sich an entsprechenden Fahrzeugen anderer Kommunen orientieren und äußerlich als Einsatzwagen des Ordnungsamtes gekennzeichnet sein.

Auch eine Partnerschaft mit der Polizei ist geplant

Erhalten sollen die Mitarbeiter auch persönliche Dienst-, Schutz- und Warnkleidung. Die Beschaffung von Schutzkleidung erfolgt unter Mitwirkung der Fachkraft für Arbeitssicherheit auf der Basis der bestehenden arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und einer noch ausstehenden Gefährdungsbeurteilung des Arbeitsplatzes. Auch das Ausbildungskonzept war Bestandteil der Mitteilung.

Den neuen Mitarbeitern des Ordnungsaußendienstes sollen Qualifizierungsangebote beim Rheinischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln beispielsweise zu den Rechtsgrundlagen des kommunalen Außendienstes sowie beim Polizeipräsidium Bonn zur Schulung der Eigensicherung zur Verfügung stehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Hospitation bei kommunalen Ordnungsaußendiensten der Nachbarkommunen. Mittelfristig sollen die Mitarbeiter des Ordnungsaußendienstes wie alle städtischen Mitarbeiter regelmäßig im Zuge bestehender Fortbildungsangebote weiterqualifiziert werden.

Parallel zur Einrichtung des Ordnungsaußendienstes erfolgt die Umsetzung einer Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Laut Mitteilung im Haupt- und Finanzausschuss finden bereits Abstimmungen mit dem Polizeipräsidium Bonn statt. Als Vorbilder dienen dabei die Städte Bonn und Meckenheim, die schon über solche Ordnungspartnerschaften verfügen.