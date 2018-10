Zwei Verletzte

Bornheim-Brenig. Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Kleintransporter am frühen Mittwochmorgen auf dem Rankenberg in Bornheim-Brenig von der Straße abgekommen und dann mit einem Pkw kollidiert. Beide Fahrer kamen in Krankenhäuser.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Mittwochmorgen auf der Straße Rankenberg in Bornheim-Brenig ereignet. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Sprinter mit einem 26-Jährigen am Steuer aus bislang ungeklärter Ursache gegen 04.30 Uhr von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und überschlug sich.

Auf dem Dach liegend, sei der Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn gerutscht und dem Fahrzeug eines 22-Jährigen kollidiert, der bergauf in Richtung Brenig unterwegs war, hieß es weiter. Beide Fahrer wurden laut Polizei verletzt und kamen in Krankenhäuser. Der 26-Jährige wurde gar in dem Sprinter eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Die Bornheimer Feuerwehr war mit Einsatzkräften der Löschgruppen Bornheim, Brenig und Dersdorf vor Ort.