Adele und Lieder der Romantik

Bornheim-Hersel. 152 Herseler Ursulinenschülerinnen und 18 Sänger des Cojobo begeistern bei ihren Auftritten im Aegidiussaal. Das Motto lautet „The Rhythm of Life“.

Von Susanne Träupmann, 06.06.2018

Trotz hochsommerlicher Temperaturen bildeten sich lange Schlangen vor dem Aegidiussaal der Erzbischöflichen Herseler Ursulinenschule. Denn es lockten wieder zwei der traditionellen und beliebten Sommerkonzerte vor den großen Ferien unter der musikalischen Gesamtleitung von Isabel Plate-Naatz. Dieses Mal lautete das Motto „The Rhythm of Life“.

152 Sängerinnen und 18 Schüler der Partnerschule Collegium Josephinum Bonn (Cojobo) begeisterten am Sonntag und am Montag mit Werken des Barock, Volksliedern, bekannten Musicalmelodien und Popsongs. Mehr als 230 Zuhörer waren allein zum Auftaktkonzert gekommen, wobei manch einer aus Platzgründen im Eingangsbereich stehen bleiben musste.

Den Beginn der Aufführung machte der Unterstufenchor des Mädchengymnasiums mit dem Lied „Singt und spielt mit uns“ von Henry Purcell, zu dem die Schülerinnen in den Saal einzogen. Weiter ging es mit einem Quodlibet der Volkslieder „Lass doch der Jugend“ und „Dumme Liese“. Bei einem Quodlibet stimmen zwei Lieder im harmonischen Gerüst so überein, dass sie gleichzeitig gesungen werden können. Eine Fertigkeit, die sowohl die Solistinnen als auch der Chor perfekt beherrschten.

„It's the hard-knock life“ und „Tomorrow“

Der Mittelstufenchor präsentierte nach dem „Che gusto“ von Antonio Caldara (1670-1736) „Dona, Dona“ von Sholom Secunda (1894-1974). Das Lied handelt von einem Kälbchen, das sich nicht dagegen wehren kann, zur Schlachtbank geführt zu werden. Geschrieben in jiddischer Sprache für das Musical „Esterke“ (1940/41), reflektiert es die Situation der Juden während der nationalsozialistischen Diktatur.

Der Kammerchor und damit die besten Sängerinnen aus der Mittel- und Oberstufe glänzten mit „It's the hard-knock life“ und „Tomorrow“ aus dem Musical „Annie“.

Nach der Pause begann der Mittelstufenchor mit ausgewählten Songs von Adele aus ihrem Album „21“, wobei die englischen Texte den Sängerinnen sichtbar Spaß machten. Der gemischte Oberstufenchor und der Kammerchor besangen in Joseph Eichendorffs „Gruß“ und Heinrich Heines „Ich wollt, meine Liebe ergösse sich all in einzig Wort“ die Liebe in der Zeit der Romantik. Das Programm machten darüber Hits wie „Alles nur geklaut“ von den Prinzen und „She's always a woman“ von Billy Joel komplett.