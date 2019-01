Überraschungsparty für James Smith Jr.

Bornheim. Seine Familie und Freunde haben James Smith Jr. am Dienstagabend in Bornheim empfangen. Der 16-jährige Sänger hatte es Anfang Dezember bis ins Halbfinale der TV-Show "The Voice of Germany" geschafft.

Mit einer Überraschungsparty haben Familie, Freunde sowie die Heinrich-Böll-Sekundarschule am Dienstagabend James Smith Jr. in seiner Bornheimer Schule empfangen. Der 17-Jährige hatte im vergangenen Jahr als Kandidat an der Castingshow „The Voice of Germany“ teilgenommen. Als erster Teilnehmer aus Bonn und der Region hatte er sich für die Liveshows des seit 2011 in Deutschland ausgestrahlten TV-Formats qualifiziert.

Der Bornheimer Sänger war schließlich im Halbfinale ausgeschieden. Nach der Finalshow waren alle vier Finalisten sowie zwei weitere, von den Zuschauern gewählte Teilnehmer, auf Konzerttour durch Deutschland und Österreich gegangen. Smith Jr. wurde von den Zuschauern für die Konzerte mit ausgesucht. Unter anderem waren die Nachwuchssänger zu Gast in Hamburg, Berlin, Wien und Düsseldorf.