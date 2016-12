Melodien zum Fest

Der Sänger, Liedermacher und Autor Bernd Schumacher spielt am Heiligen Abend am Weihnachtsbaum Gitarre.

Kantorin Agnes-Dorothee Lang bringt Orgelspiel und Gesang in die evangelische Kirche in Hersel.

24.12.2016 BORNHEIM/RHEINBACH/SWISTTAL. Die Weihnachtsgeschichte auf Rheinisch, das Lied vom Rentier mit der roten Nase oder Klassiker wie „Es ist ein Ros' entsprungen“: Menschen aus Vorgebirge und Voreifel, die einen besonderen Bezug zur Musik haben, berichten, was ihnen das Singen an Weihnachten bedeutet.

„Singen ist ein ganz persönlicher Ausdruck“, sagt Agnes-Dorothee Lang. „Es ist eine ganzheitliche Tätigkeit, man atmet anders. Manche sagen, es schüttet Glückshormone aus.“ Die Herseler Kirchenmusikerin erinnert sich daran, wie es war, wenn sie früher in den Gesangsunterricht ging: „Nach einem hektischen Tag, man war nicht gut drauf. Aber dann, wenn man wieder rauskam – da war auf einmal alles wieder gut.“ Heute leitet die 53-Jährige als Kantorin der Evangelischen Kirchengemeinde Hersel selbst mehrere Chöre. „Wenn ich alleine singe, muss ich alles selber verantworten“, erklärt sie den Unterschied zum Singen in der Gemeinschaft. „Im Chor hat man Mitsänger, an die man sich anlehnen kann. Man hört und schwingt sich aufeinander ein, und alle 20, 30 Sänger zusammen funktionieren wie ein Instrument.“

Im Advent sei das Singen noch mal etwas Besonderes, findet Lang, zumal es nur diese kurze Zeit im Jahr sei, in der einen Lieder wie „Macht hoch die Tür“ oder „Tochter Zion“ begleiten. „Ich steh' an deiner Krippe hier“ ist ihr liebstes Werk. „Der Text stammt von Paul Gerhardt und ist im Umfeld des Dreißigjährigen Krieges entstanden“, erklärt sie. Es gebe verschiedene Melodien, mit einer davon sei das Werk in Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium vertreten. „Die Melodie ist nicht platt, sie hat künstlerischen Tiefgang. So etwas hört man nicht im Kaufhaus als Hintergrundmusik“, sagt Lang.

Natürlich ist der Heiligabend für die Kantorin auch mit ganz viel Gesang verbunden. Allerdings erwartet sie dann auch „ein langer, anstrengender Arbeitstag“, der morgens mit der Kinderchorprobe beginnt und mit mehreren Gottesdiensten weitergeht. Immerhin bleibt ihr zwischendurch „ein kleines Fenster“, um Zeit mit ihrem Mann zu verbringen, ehe das Singen wieder im Mittelpunkt steht: Im Spätgottesdienst um 22.30 Uhr sorgen Kantorin und Chor noch einmal dafür, dass Gesang zu Weihnachten die Kirche erfüllt.

Ob brummende Bässe oder piepsige Kinderstimmen – wenn wie bei den Sechtemer Adventsfenstern 60 bis 100 Leute im Ort zusammen Weihnachtslieder singen, dann findet Sängerin Dania König es egal, ob es gut klingt: „Es kommt darauf an, dass man Spaß hat, und es verbindet.“ Das „verbindende Element“ beim Singen empfinde sie als etwas ganz Besonderes, sagt die 38-Jährige, die Musik studiert hat, später selbst an einer Hochschule unterrichtete und mit ihrer früheren Band Königwerq schon mal beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest auf der Bühne stand.

Ganz gemütlich zu Hause in Sechtem, wo das Klavier im Wohnzimmer steht, singt und musiziert Dania König in der Adventszeit auch gerne mit ihrer Familie, den drei Kindern Jonna (11), Fionn (6) und Louis (4) sowie ihrem Mann Dino Soldo, der ebenfalls Musiker ist und zum Beispiel mit Lionel Richie auf Tour geht. „Jeder darf sich dann ein Lied wünschen“, erzählt König von den gemeinsamen Adventsabenden, „auch an Weihnachten singen wir mit den Verwandten.“ Und zwar mal in Deutschland, mal in den USA – Dino Soldos Heimat, wo die Familie drei Jahre gelebt hat. Klar sei dann auch „Rudolph The Red Nosed Reindeer“ dabei: „Das lieben die Kinder total.“ Aber auch traditionelle Stücke, die es in beiden Sprachen gebe, wie „Stille Nacht“ gehörten zum Repertoire. Ihr liebstes deutsches Weihnachtslied ist „Es ist ein Ros' entsprungen“, sagt König. „Das ist ein Klassiker. Ich liebe es sehr, weil es extrem poetisch ist. Harmonie und Text passen so schön zusammen.“ Überhaupt sei das Singen für sie „unheimlich wichtig“, so die Musikerin, die schon als Kind gesungen hat und inzwischen Lieder für andere Künstler und Verlage schreibt. Gerade beim Singen in der Weihnachtszeit kämen viele Erinnerungen auf, „und es tut einfach gut“. Und: „Ich glaube, ich könnte ohne Gesang gar nicht sein.“

Als seine Schwiegermutter Ruth, eine ausgebildete Opernsängerin, noch lebte, verlief der Heiligabend im Hause Schumacher in Merzbach in musikalischer Hinsicht eher traditionell. „Da wurden halt die klassischen Weihnachtslieder gesungen“, berichtet Bernd Schumacher, Sänger der Rheinbacher Rockgruppe Tiebreaker, Liedermacher und Buchautor. Nach dem Tod der Schwiegermutter vor zehn Jahren übernahm Bernd Schumacher die Regie. Jetzt nimmt er am Heiligen Abend vor dem Baum die Gitarre zur Hand und spielt und singt etwa seine Blues-Version der Weihnachtsgeschichte auf Rheinisch. Schumachers Frau Ruth sowie die Töchter Jennifer und Susanne mit ihren Männern singen dabei kräftig mit. „Wir haben früher wohl zu viele klassische Weihnachtslieder gesungen, jetzt machen wir das nicht mehr“, sagt Schumacher, der auch in diesem Jahr wieder 20 Weihnachtsprogramme mit eigenen Liedern und Texten gespielt hat.

Im Januar werden die Tiebreaker beraten, wie es mit der Band, die seit 45 Jahren besteht, nach dem Tod von Drummer Wilfried Hennig weitergeht. Schumacher kann sich vorstellen, mal ein komplettes Programm mit Songs von Keith Richards zu spielen.

Die weihnachtlichen Klänge sind schon von Weitem vernehmbar: Die Geschwister Sophia (14), Johannes (12) und Jakobus Solibieba (10) aus Morenhoven musizieren gemeinsam. „Gloria in excelsis Deo“ schallt es durch die gemütliche Wohnstube – so etwas wie das Lieblingslied der drei Musikschüler. Sophia nimmt am Flügel Platz, Johannes schmettert ins Horn, Jakobus ins Saxofon. Einer fehlt noch: Vater Andreas holt zur weihnachtlichen Hausmusik seine Trompete aus dem Instrumentenkoffer und stimmt mit ein.

Die Spielfreude der Solibiebas unterliegt keinen Zwängen: Die drei Kinder holen gerne ihre Instrumente hervor, um gemeinsam zu spielen, bekunden sie freimütig. Nach dem zweiten Stück Kuchen beim Tag der offenen Tür der Musikschule der VHS Voreifel entschied sich etwa Johannes dafür, Horn zu erlernen. „So ein schweres Instrument?“, fragte Vater Andreas. „Es ist gar kein schweres Instrument“, antwortete der Filius.

Seit fünf Jahren ist der Zwölfjährige somit bereits Blechbläser. „Goldene Schnecke“ nennt sein jüngerer Bruder Jakobus das Instrument mit einem Augenzwinkern. Der Zehnjährige schwärmt für sein Saxofon, das er bereits seit zwei Jahren spielt. Seit vier Jahren übt er außerdem Gitarre. Doch: „Das Saxofon ist im Moment besser“, findet er. Sophia, mit 14 Jahren die Älteste, beherrscht Klavier und Klarinette gleichermaßen.

Die handgemachte Hausmusik läuft in Morenhoven nach einem festen Ritual ab: Kirche, Spaziergang, Musik, Essen und Bescherung. Wenn es vorkommt, dass die Familie während der Weihnachtsfeiertage verreist, müssen die Instrumente eben mit, so Vater Andreas. Dann kann man sie in musizierender Weise auf einer Berghütte bei Oberstdorf erleben oder – wenn es die Witterung der Alpenwelt zulässt – auch draußen unter freiem Himmel. Und wenn dann das gemeinsame „Gloria“ erschallt, dann ist Weihnachten. (Antje Jagodzinski, Hans-Peter Fuß, Mario Quadt)