Konflikt zwischen zwei Familien

Bornheim. Bei einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft in Bornheim sind gegen 21 Uhr mehrere Personen verletzt worden. Offenbar waren zwei Familien in Streit geraten. Mehrere Menschen beteiligten sich, die Ursache für den Streit ist noch unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.01.2018

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei nach eigenen Angaben zu einer Asylunterkunft in Bornheim gerufen. In dem Wohncontainer in der Goethestraße am Sportplatz waren laut Polizeihauptkommissar Ralf Eichner, offenbar zwei Familien in der Küche der Flüchtlingsunterkunft in Streit geraten. Dabei soll es sich laut Polizeiangaben um eine irakische und eine syrische Familie handeln. Laut Zeugenaussagen seien auch Gegenstände bei den Handgreiflichkeiten eingesetzt worden, unter anderem Messer. Die Polizei und Rettungswagen waren vor Ort und mussten zunächst den Tumult beruhigen, da sich weitere Menschen in die Auseinandersetzung gemischt hatten.

Eine ältere Frau, sowie ein Tatverdächtiger mussten aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Fünf weitere Menschen wurden leicht verletzt. Laut Polizeiangaben ist die Ursache für die Eskalation weiterhin unklar. Nach der ärztlichen Versorgung durch die Rettungskräfte wurden die Anwesenden befragt und Personalien festgestellt.

Streit in Bornheimer Asylunterkunft Foto: Ulrich Felsmann In einer Bornheimer Flüchtlingsunterkunft kam es am Mittwochabend zum Streit zwischen zwei Familien.

Die angeblich eingesetzten Messer konnte die Polizei nicht finden. Auch ist unklar, wie viele Menschen bei dem Handgemenge beteiligt waren. Die Polizei war unter anderem mit Diensthundeführern vor Ort, um die Lage zu beruhigen. Zwei junge irakische Männer im Alter von 26 und 31 Jahren wurden unter Tatverdacht festgenommen. Die irakische Familien wurde in eine andere Unterkunft gebracht.