Zeugin schreitet ein

Bornheim-Widdig. Am Freitag kam es zu einem sexuellen Übergriff auf zwei Schülerinnen an der Bahnhaltestelle Widdig. Die Polizei verdächtigt einen 63-Jährigen aus der Obdachlosenszene.

Die Bonner Polizei hat einen 63-jährigen Mann auf frischer Tat gefasst, der zwei Schülerinnen an der Bahnhaltestelle in Widdig sexuell belästigt und auf vulgäre Art und Weise beleidigt haben soll.

Der Vorfall ereignete sich nach Auskunft der Bonner Polizei bereits am Freitag, 19. Mai, gegen 13.30 Uhr. Die beiden Mädchen im Teenie-Alter saßen im Wartehäuschen der Linie 16, als der Mann sich dicht vor sie stellte und sie berührte. Ein Mädchen am Bein, das andere an der Schulter.

Eine Zeugin aus Widdig beobachtete die Szene und verständigte sofort die Polizei. Sie holte die Mädchen auch aus dem Häuschen heraus. Währenddessen setzte der Mann seine üblen Beschimpfungen fort.

Verdächtiger war stark alkoholisiert

Als die Bahn kam, wollte der 63-Jährige einsteigen. Die Frau informierte jedoch den Bahnfahrer über den Vorfall. So blieb die Bahn bis zum Eintreffen der Polizei stehen. Die Beamten stellten den Mann zur Rede und bemerkten schnell, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alcotest ergab 2,6 Promille. Auch die Polizisten bedachte er mit vulgären Ausdrücken.

Die Beamten nahmen den Mann mit zum Polizeipräsidium nach Bonn, wo sie seine Personalien überprüften. Danach verfügt der 63-Jährige über keinen festen Wohnsitz, gehört der Obdachlosenszene an. Polizeilich war er bislang noch nicht als Sexualstraftäter aufgefallen. Gegen ihn lagen bisher nur Anzeigen wegen Schwarzfahrens und wegen einer Beleidigung vor. Da keine Haftgründe existierten, entließ die Polizei den Mann wieder aus dem Gewahrsam. Ein Polizeisprecher rät nun, bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Notrufnummer 110 zu wählen.