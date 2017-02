Barrierefreies Bornheim

Bornheim. Unzureichende Straßenlaternen und zu wenig Zebrastreifen: Der Bornheimer Seniorenbeirat hat in allen 14 Stadtteilen Gefahrenstellen ermittelt und der Beigeordneten Alice von Bülow eine Mängelliste übergeben. Die Verwaltung will die Punkte nun systematisch prüfen.

Von Bettina Thränhardt, 16.02.2017

Bornheim soll seniorenfreundlicher werden. Das ist das Ziel des Seniorenbeirats der Stadt Bornheim. Gabriela Knütter, Volker Lederer und Madeleine Will vom Vorstand übergaben der Beigeordneten Alice von Bülow als Vertreterin der Stadtverwaltung am Mittwoch eine Dringlichkeitsliste.

Sie ist das Ergebnis von Begehungen in allen 14 Stadtteilen sowie den Seniorenwohnheimen, zu denen Ortsvorsteher und die im Ort wohnenden Politiker aller Parteien eingeladen waren. In seiner Dokumentation zeigt der Seniorenbeirat Mängel und Gefahren für ältere Menschen auf.

Eine Gefahrenstelle liegt gleich vor der Haustür des Seniorenwohnstifts Beethoven, in dem die Vertreter des Seniorenbeirats die Liste übergaben. An einer Unterführung ist der Bürgersteig schmal und hat ein Gefälle zur Straße hin. Stiftsleiter Franz Terres bestätigt, dass das ein Problem ist: Zwar passt ein Rollstuhl gerade auf den Bürgersteig. Aber wenn ein älterer Mensch ihn schiebe, sei es schwierig, dem Gefälle entgegenzusteuern. Bewohner seien an dieser Stelle bereits gestürzt, zum Beispiel eine Bewohnerin mit Rollator, an der ein Lkw sehr nah vorbeifuhr. „Sie hat sich so erschreckt, dass sie den Halt verloren hat“, so Terres.

Probleme in den Ortskernen

Stellen wie diese hat der Seniorenbeirat in allen Ortsteilen ausgemacht. Die Neubaugebiete seien meist seniorenfreundlich angelegt, sagt Lederer: „Die Probleme haben wir in den Ortskernen. Früher wurden die Straßen bewusst rund gebaut, damit der Regen abfließt. An Bürgersteige hat man nicht gedacht.“

Bordsteinabsenkungen fehlen ebenso wie Zebrastreifen oder eine ausreichende Straßenbeleuchtung, meint Lederer. Auch sei der barrierefreie Zugang zu öffentlichen Gebäuden nicht immer gewährleistet, sagt er und schließt Arztpraxen und Apotheken mit ein. Darüber hinaus gebe es zu wenig Parkplätze: „Das Parken ist eine Katastrophe“, sagt Lederer.

An vielen Orten wie Friedhöfen fehlten öffentliche Toiletten. Lederer verweist hier auf das Beispiel Arnsberg, das vorgemacht habe, wie sich ein solches Problem mit relativ kleinem Aufwand lösen lasse: „Die Stadtverwaltung hat mit den Gewerbetreibenden gesprochen und gibt ihnen einen gewissen Betrag pro Jahr, damit alle ihre Toiletten benutzen können.“

Ein Gewinn für alle

„Wir sind dankbar für die Anregungen und nehmen sie mit“, sagt von Bülow. Die Verwaltung prüfe die Punkte systematisch und schaue besonders auf die Gefahrenstellen mit der höchsten Priorität. Wegen der Haushaltslage könnten nicht alle Mängel mit einem Schlag beseitigt werden, so die Beigeordnete. Verschiedene Ämter beschäftigten sich mit der Liste und gäben dann Rückmeldung an den Seniorenbeirat.

Einig sind sich die Beigeordnete und der Seniorenbeirat, dass die Mängelbeseitigung ein Gewinn für alle sei: Denn profitieren würden auch Eltern mit Kinderwagen, Schulkinder und Behinderte. „Barrierefreiheit ist eine wichtige Voraussetzung, um eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen“, findet der Seniorenbeirat.