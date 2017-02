03.02.2017 Bornheim. Der Diplom-Sportwissenschaftler aus Kardorf hat auch Britta Siegers trainiert, die bei den Paralympics 1988 in Seoul und 1992 in Barcelona zehn Medaillen gewann und als weltbeste Behindertensportlerin die Goldene Kamera erhielt.

Freitagmorgen, kurz vor 9 Uhr im Hallenfreizeitbad Bornheim: Allmählich trudeln die ersten Schwimmwindelträger samt ihrer Mütter im Eltern-Kind-Becken ein. Laufen können die meisten der jungen Teilnehmer des Kurses „Säuglingsschwimmen“ noch nicht. Doch beim Tauchen machen sie so manchem Erwachsenen etwas vor.

In der Tat nimmt Schwimmlehrer Rudolf Böhm den Titel des Kurses wörtlich: Hier wird nicht gesungen und geplanscht, sondern gearbeitet. Seit 40 Jahren ist der diplomierte Sportwissenschaftler, der im Hauptberuf Sportlehrer an der Grundschule Medinghoven ist, im Hallenfreizeitbad Bornheim beschäftigt.

Sein Fachwissen bringt er in Angeboten vom Säuglingsschwimmen über Schülerkurse bis zu Seniorengruppen ein. Unzähligen Kindern hat er das Schwimmen beigebracht und manche Familien schon über Generationen begleitet. Seine Kurse sind über die Stadtgrenzen Bornheims hinaus bekannt. Als „Schwimmlehrer“ will sich Böhm, der an der Deutschen Sporthochschule Köln studierte, dennoch nicht bezeichnet wissen.

Denn seinen Kursen legt er die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zugrunde. Die Wasserbewältigung steht für ihn dabei an erster Stelle. Und diese sollte seiner Meinung nach möglichst früh beginnen.

„Wissenschaftliche Untersuchungen der Sporthochschule Köln haben ergeben, dass sich Kinder, die durch das Schwimmen sehr früh motorisch stimuliert werden, in vielen Bereichen besser entwickeln als andere, beispielsweise, was die Feinmotorik und Intelligenz angeht“, sagt Böhm. Dass an manchen Grundschulen der überwiegende Teil der Schüler in der dritten Klasse noch nicht schwimmen kann, findet er besorgniserregend.

„Viele Eltern verlassen sich darauf, dass ihre Kinder ja in der Schule schwimmen lernen.“ Auf der anderen Seite würden auch immer mehr Bäder geschlossen, und Geld für neue Bäder sei schon gar nicht vorhanden.

Besonders kümmert er sich um Frühchen und Kinder mit Handicap

„Was in Bornheim stattfindet, ist für eine Kommune sensationell“, sagt der geborene Brühler, der seit 1996 in Kardorf wohnt. Tatsächlich können sich Böhms junge Schüler oft schon mit drei Jahren über Wasser halten. Manche tragen bereits bei der Einschulung stolz das Jugendschwimmabzeichen Silber an Badehose oder am Badeanzug.

Besonderes Augenmerk legt der begeisterte Motorradfahrer auf Kinder mit Handicap oder Frühchen. „Diese Kinder bekommen bei mir immer einen Platz, denn für sie ist die motorische Stimulation besonders wichtig.“ Böhm selbst war schon als Kind fast täglich im Wasser: Sein Vater hatte als Mitarbeiter der Union Kraftstoff in Wesseling freien Zugang zum Betriebsbad. Mit zehn Teilnahmen an Deutschen Meisterschaften im Schwimmfünfkampf des Deutschen Turnerbundes kann er auf eine erfolgreiche Schwimmerlaufbahn zurückblicken.

Parallel zu seiner Lehrtätigkeit im Bornheimer Schwimmbad hat Böhm in Sachen Schwimmsport viel bewegt. Bereits während seines Studiums an der Sporthochschule war er als Schwimmtrainer im Landesleistungsstützpunkt Neuss/Dormagen, im Schwimmverband Rhein-Wupper und im Schwimmverband Nordrhein-Westfalen aktiv.

Von 1988 bis 1994 arbeitete er dann als Cheftrainer der Schwimmabteilung des TSV Bayer 04 Leverkusen und trainierte im selben Zeitraum die Schwimmerin Britta Siegers, die bei den Paralympics 1988 in Seoul und 1992 in Barcelona insgesamt zehn Medaillen gewann, vielfache Welt- und Europameisterin ist, 45 Mal Gold bei Deutschen Meisterschaften holte und als weltbeste Behindertensportlerin mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde.

In den 90er Jahren war Böhm als Jugend-Nationaltrainer in Luxemburg und als Gastdozent zur „Motorischen Stimulation von Säuglingen und Kleinkindern“ an der Universität von Arizona in den USA tätig. Als Landesverbandstrainer im Schwimmverband NRW sorgte er von 2002 bis 2009 für viele Bestplatzierungen bei nationalen Meisterschaften und regte erfolgreich Höhentrainingslager für Leistungsschwimmer an, die sich daraufhin für die Olympischen Spiele 2008 qualifizierten.

Seit 2010 arbeitet der Kardorfer in dem Beruf, für den einst studiert hat: Er ist Sportlehrer an der Grundschule Medinghoven. Den Reiz seiner Aufgabe sieht Böhm darin, dass die Bewegung im Wasser Menschen jeden Alters, vom Säugling bis zum Senior, guttut.

Er selbst möchte dem nassen Element so lange wie möglich verbunden bleiben. „Ich denke nicht ans Aufhören und möchte noch möglichst vielen Kindern das Schwimmen beibringen.“ (Sonja Weber)