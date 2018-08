Kinder und Jugendliche

Bornheim-Sechtem. Nach einem Gerichtsurteil ist die Anlage an der Berner Straße gesperrt. Eine mögliche Alternativfläche lehnen aber Eltern ab, weil der Weg dorthin zu gefährlich sei.

Von Susanne Träupmann, 05.08.2018

Seit Anwohner gegen die Stadt geklagt und Recht bekommen haben, ist der Bolzplatz im hinteren Teil des Spielplatzes an der Berner Straße in Sechtem gesperrt. Wie berichtet, hatten sie sich durch Lärm vor allem in den Abendstunden belästigt gefühlt. Doch wie geht es für die Kinder und Jugendlichen weiter?

Um nach Lösungen zu suchen, hatte der Bornheimer Jugendhilfeausschuss vor der politischen Sommerpause einstimmig einen Antrag von CDU und SPD beschlossen, der eine Alternativfläche am Staffelsweg ins Spiel bringt. Darum und um die Frage, was aus dem geschlossenen Bolzplatz wird, kreiste die Bürgerversammlung am Donnerstagabend, zu der Petra Heller (CDU), Elisa Färber (FDP) und Rainer Züge (SPD) in ihrer Funktion als jugendpolitische Sprecher ihrer Ratsfraktionen eingeladen hatten.

Den rund 40 Zuhörern – das Interesse war bei Anwohnern und Eltern sehr groß – wurde zugesichert, die von der Verwaltung erarbeitete Vorlage in einer zweiten Bürgerversammlung im Herbst vorzustellen. Angesichts diverser Anlieger, die eine Aufgabe des Bolzplatzes kritisierten, unterstrich Rainer Züge, zugleich Ortsvorsteher, dass das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster unumstößlich sei.

Weg zu weit und zu gefährlich

Laut Züge ist es schwer, eine Ersatzfläche für einen Bolzplatz zu finden. Die avisierte Fläche am Staffelsweg ist seiner Meinung nach „groß genug und bietet auch genügend Platz für Aufenthaltsmöglichkeiten“. Das sahen manche Eltern anders, weil der Weg zu gefährlich und zu weit sei und dort zudem irgendwann ein Gewerbegebiet entstehen sollte. „Wenn wir uns eh aufs Fahrrad oder ins Auto setzen müssen, dann können wir zu attraktiveren Spielplätzen fahren“, warf eine Mutter ein.

Währenddessen ging es einer Anwohnerin der Berner Straße noch einmal darum, generell auf den von Jugendlichen erzeugten Geräuschpegel und achtlos weggeworfene Bierflaschen hinzuweisen. Ein Argument, das ein Vater als völlig übertrieben bezeichnete: „Kinder ab zehn Jahren haben in Sechtem keine Perspektive. Ich finde es traurig, wenn wir uns über unsere Jugendlichen beschweren.“

Ortsvorsteher erteilt Bouleanlage eine Absage

Dies wollte die stellvertretende Bürgermeisterin Petra Heller so nicht stehen lassen. „Es gibt den politischen Willen, etwas für die Jugendlichen zu tun. Man kann für einen Bolzplatz nur genehmigungsfähige Flächen nehmen. Und das ist nicht einfach. Außerdem erreicht man mit Angeboten nie alle Jugendlichen. Manche wollen mit ihren Treffen auch provozieren“, sagte sie.

Klare Worte forderten einige Anwesende über die geplante Nutzung des ehemaligen Bolzplatzes. Ob das Gelände verkauft oder verpachtet werde, ist laut Heller und Züge noch offen. Heller: „Die Verwaltung wird alle Optionen prüfen. Entscheiden wird dann die Politik.“ Der Spielplatz im vorderen Bereich wird weiter bestehen bleiben, im hinteren Bereich könne eine Kletterwand für Zehn- bis 14-Jährige aufgestellt werden, schlug ein Anlieger vor.

Der Idee, dass Senioren künftig den sanierten Spielplatz als Treffpunkt nutzen könnten, erteilte Züge eine klare Absage. Denn der Bau einer Bouleanlage, den der Seniorenbeirat plant, entspreche nicht den Zielvorgaben des Platzes.