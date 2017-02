Die „Sechs Frauen in einer einzigen Hose“ passten gut zum Motto des karnevalistischen Nachmittags der Katholischen Frauengemeinschaft: „Gauklerinnen und Wahrsagerinnen zu Besuch im schönen Waldorf“.

Bornheim-Waldorf. Die Katholische Frauengemeinschaft Waldorf begeistert mit ihrem karnevalistischen Nachmittag 300 Wiever - und einen Pastor.

Von Stefan Hermes, 19.02.2017

„Großartig“, antwortete Pastor Martin Schlageter auf die Frage, wie er sich unter den etwa 300 Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft Sankt Michael bei ihrem karnevalistischen Nachmittag fühle.

Mit Bürgermeister Wolfgang Henseler (SPD) und Ortsvorsteherin Helga Bandel (CDU) hatte er das Vergnügen, auf den Ehrenplätzen vor der Bühne im Saal des Waldorfer Restaurants „Zum Dorfbrunnen“ das turbulente Programm aus nächster Nähe verfolgen zu können.

Christel Faßbender vom Vorstand der Waldorfer Frauengemeinschaft führte souverän durch den Nachmittag, nachdem sie den Ehrengästen ihren „liebevoll selbst hergestellten Orden“ überreicht hatte. „Über die Parteigrenzen hinweg seid ihr ein schönes Paar“, meinte sie zu Henseler und Bandel. Der Bürgermeister schloss sich mit seinem Dank dem Satz seines Vorredners Schlageter an, von dem unter großem Applaus nur ein herzliches „Lecker Mädsche, dankeschön!“ zu hören war.

Die beiden Herren waren sich ebenso darin einig, wie gelungen die Waldorfer Frauensitzung auch in diesem Jahr ist, da „hier eben alles selbst gemacht und nichts eingekauft ist“. Schon die erste Nummer, die von der „Hausband“ in Person von Achim Stahl und Michael Vianden begleitet wurde, „Sechs Frauen in einer einzigen Hose“, sorgte im Saal für Hochstimmung, die auch die weiteren Stunden anhalten sollte.

Zudem überzeugten das Männerballett, die Zumba-Girls und die Außerirdischen auf ganzer Linie. Nicht fehlen durfte Kinderprinzessin Annika I. (Kluth) mit ihrem Gefolge.