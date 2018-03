Bundestagsabgeordneter aus Bornheim

Düsseldorf. Der Bornheimer Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann ist offenbar als neuer Parteichef der nordrhein-westfälischen SPD im Gespräch. Um den Fraktionsvorsitz könnte es eine Kampfkandidatur geben.

28.03.2018

Die Suche nach einer neuen Führung für die mächtige nordrhein-westfälische SPD wird konkreter. Der Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann und die Dortmunder Unterbezirkschefin Nadia Lüders haben gute Chancen auf die Spitzenpositionen im größten SPD-Landesverband. Landesparteichef Michael Groschek wolle als neuen Vorsitzenden einen Bundespolitiker und sei auf Hartmann zugegangen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Parteikreisen. Groschek soll nach dpa-Informationen auch bei SPD-Bundesschatzmeister Dietmar Nietan angefragt haben, der aber abgelehnt habe.

Der 40-jährige Sebastian Hartmann kann bereits auf eine lange politische Karriere zurückblicken. Als Jugendlicher trat der Bornheimer der SPD bei. Bereits im Jahr 2000 kandidierte er, damals gerade 22 Jahre alt, im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis für den Landtag. In der Kreispolitik wurde er bereits in jungen Jahren eine feste Größe der SPD.

Seit 1999 gehört er dem Kreistag an, seit 2005 hat er den Vorsitz im SPD-Kreisverband inne. Von 2007 bis 2014 leitete er zudem die Kreistagsfraktion. Seit der Kommunalwahl 2014 ist Hartmann Vizelandrat des Rhein-Sieg-Kreises. 2013 und 2017 zog er jeweils über die Landesliste in den Bundestag ein. Zu seinen Schwerpunkten in Berlin gehörte in seiner ersten Wahlperiode die Arbeit am Bundesverkehrswegeplan – ein Themengebiet, bei dem er auch mit dem damaligen NRW-Verkehrsminister und jetzigen SPD-Landesvorsitzenden Michael Groschek zusammenarbeitete. Auch unterstützte Groschek Hartmann im vergangenen Jahr im Bundestagswahlkampf.

Hartmann studierte Jura, schloss das Studium jedoch nicht ab. Er entschied sich für den Beruf des Organisationsberaters.

NadiaLüders hatte bereits gegenüber der dpa erklärt, dass sie sich das Amt der SPD-Generalsekretärin zutrauen würde. „Aber es kommt aufs Team an“, hatte sie gesagt. Zusammen mit Hartmann leitet Lüders die Gruppe „Personalentwicklung“ im SPD-Landesvorstand. Lüders sagte der dpa: „Die Findungskommission tagt noch.“ Sie werde sich nicht an Spekulationen beteiligen.

Der mitgliederstärkste SPD-Landesverband will am 23. Juni auf einem vorgezogenen Parteitag in Bochum den gesamten Landesvorstand neu wählen. Eine Findungskommission soll dafür ein Personaltableau aufstellen. In der Kommission sitzen unter anderem Groschek, seine vier Stellvertreter, die vier Regionalvorsitzenden der SPD, Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski und der SPD-Landesgruppenchef im Bundestag, Achim Post. Der 61-jährige Groschek, der den Parteivorsitz nach der Wahlniederlage der SPD 2017 von Hannelore Kraft übernommen hatte, will nicht mehr antreten.

Auch der Posten des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag wird bald vakant. Hier gelten Partei-Vize Marc Herter (43) und Ex-Justizminister Thomas Kutschaty (49) als aussichtsreiche Kandidaten. Auch auf eine Kampfkandidatur könnte es nach dpa-Informationen hinauslaufen. Voraussichtlich Ende Mai wird die Landtagsfraktion den Nachfolger für Fraktionschef Norbert Römer (71) wählen. Als chancenreiche Kandidatin für das Amt der Parlamentarischen Geschäftsführerin im Landtag gilt nach Informationen der „Rheinischen Post“ die Duisburger Abgeordnete Sarah Philipp (35).

Über die neue Parteispitze stimmt der SPD-Parteitag im Juni ab. Groschek hatte für die neue Führung die Devise „jünger und weiblicher“ ausgegeben. Noch im April könnte das neue Personaltableau stehen. Am 27. April tagt das SPD-Präsidium, am 5. Mai der Landesparteirat.

Unterdessen regte sich an der SPD-Basis Kritik an den Personalplänen der Bundespartei. Der SPD-Ortsverein Bochum-Hamme forderte in einem offenen Brief, dass Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles von diesem Amt zurücktreten solle, wenn sie am 22. April beim Bundesparteitag zur Parteivorsitzenden gewählt werde. Eine Doppelfunktion von Partei- und Fraktionsvorsitz führe zu einer „Selbst-Knebelung“ der SPD. (ga/dpa)