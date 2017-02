Fahrt von Roisdorf nach Sechtem

01.02.2017 Bornheim. Der Transport eines 400 Tonnen schweren Trafos vom Roisdorfer Bahnhof zur Umspannanlage in Sechtem ist in der Nacht ohne Komplikationen verlaufen - mit gerade einmal 15 Minuten Verspätung.

Reibungslos und fast auf die Minute pünktlich verlief in der Nacht von Dienstag auf Mittag der Transport eines 400 Tonnen schweren Trafos vom Roisdorfer Bahnhof zur Umspannanlage nach Sechtem. „Um 2.15 Uhr war der Transport erfolgreich abgeschlossen“, erklärte Gerd J. Pröpper, Gleisanlagenmanager und Eisenbahnbetriebsleiter beim Netzbetreiber Amprion; die Firma ist Eigentümer des neuen Trafos und hatte den Transport auch in Auftrag geben.

Wie berichtet, war der Trafo am Dienstagmorgen in Roisdorf von einem Spezialschienenfahrzeug auf modulare Plattformwagen mit zusammen 32 Achsen umgesetzt worden; das rund 65 Meter lange Gespann startete dann am Abend um 22 Uhr vom Roisdorfer Bahnhof über die Straße in Richtung Sechtem. Die Route ging dabei eskortiert von der Polizei, die immer wieder kurzzeitig den Verkehr komplett sperren musste, über die L 281 in Richtung Kreisel L 192.

Unterwegs musste kurz vor einer Brücke über den Bornheimer Bach angehalten werden, weil es ungewiss war, ob der Koloss zu schwer für die Brücke war. Daher wurde vorsorglich unter dem Trafo ein zusätzliches Modulfahrzeug mit sechs Achsen montiert. Diese Maßnahme verringerte laut Amrion-Sprecher Andreas Preuß die Achslasten von 21,5 auf 18,75 Tonnen.

Foto: Axel Vogel Vor der kritischen Brücke auf der L 281 nahe der Brehmstraße müssen zur Verringerung des Gewichtes eine weiteres Modul auf Achsen unter dem Trafo montiert werden.

Foto: Axel Vogel Unter der Brücke misst TÜV-Ingenieur Ulf Kohlbrei (r) mit Senoren in welcher Intensität sich beim Befahren die Brücke nach unten biegt/bewegt; hier erklärt der TÜV man dem Amprion-Verantwortlichen Gerd Pröpper (M) das Verfahren.

Foto: Axel Vogel Die Polizei begleitete den Transport.



Foto: Axel Vogel Ein 400 Tonnen schwerer Trafo wird auf der der neuen Trafumladestation auf einem Nebengleis des Roisdorfer Bahnhofs von der Schiene auf Straßenfahrzeuge umgesetzt. Kai Reinhardt passt auf, dass der Aufleger mit dem Trafo auch richtig eingekugelt werden kann.

Foto: Axel Vogel Für den Transport musste Holger Mattes zahlreiche Verkehrsschilder ab- und dann wieder aufbauen.

Während der Überfahrt überwachte zudem noch TÜV Rheinland Ingenieur Ulf Kohlbrei unter der Brücke seine Messinstrumente: Dazu hatte Kohlbrei unter der Brücke Sensoren angebracht, die erfassten, wie stark sich das Bauwerk unter der Schwerlast nach unten bog. Im Notfall musste der TÜV-Techniker dann Alarm schlagen. Aber auch dieses Nadelöhr passierte der Schwerlasttransport problemlos.

Fast in der von Transportingenieur Kai-Uwe Rinza am Dienstagmorgen kalkulierten „Idealzeit“ von vier Stunden, erreichte das Gespann den Zielort, das Umspannwerk in Sechtem. Höchst verzeihliche 15 Minuten hatte der Transport länger gedauert. (Axel Vogel)