Feuerwehr-Einsatz

Einen Schwelbrand im Übungsheim des Spellmannzugs Brenig musste die Feuerwehr am Freitagabend mit 40 Einsatzkräften löschen.

Einen Schwelbrand im Übungsheim des Spellmannzugs Brenig musste die Feuerwehr am Freitagabend mit 40 Einsatzkräften löschen.

Einen Schwelbrand im Übungsheim des Spellmannzugs Brenig musste die Feuerwehr am Freitagabend mit 40 Einsatzkräften löschen.

Einen Schwelbrand im Übungsheim des Spellmannzugs Brenig musste die Feuerwehr am Freitagabend mit 40 Einsatzkräften löschen.

Brenig. Wahrscheinlich war ein überhitzter alter Holzofen die Ursache für den Schwelbrand im Übungsheim des Spielmannszugs Brenig. Rund 40 Einsatzkräfte der Bornheimer Feuerwehr waren vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.12.2017

Am Freitagabend gegen 19 Uhr musste die Bornheimer Feuerwehr mit rund 40 Einsatzkräften ausrücken. Im Übungsheim des Spielmannszugs Brenig im Zentwinkelsweg war ein Schwelbrand ausgebrochen. Einsatzleiter Wolfgang Breuer geht von einem überhitzten Holzofen älteren Datums als Brandursache aus. "Vermutlich ist durch die Überhitzung des Ofens das Abgasrohr glühend heiß geworden und hat die Holzverkleidung des Vereinsheimes in Brand gesetzt", so Breuer. Daraufhin sei ein Schwelbrand entstanden.

Die Einsatzkräfte löschten sowohl die Wände als auch Innenverkleidungen des Übungsheimes ab und brachten so gegen 20 Uhr den Brand unter Kontrolle. Welcher Schaden entstanden ist und was die Mitglieder des Spielmannszuges zu dem folgenschweren Vorfall sagen, war bis hierhin nicht zu erfahren. Offen ist auch, warum der Holzofen unbeaufsichtigt in Betrieb war.